​Ikony świata mody opłakują śmierć topmodelki Stelli Tennant

"Pokazywała klasę we wszystkim, co robiła" - napisała rówieśniczka Stelli Tennant, Naomi Campbell. A w dalszej części wpisu zwróciła się już bezpośrednio do zmarłej przyjaciółki. "Skromna, lojalna, niespotykanie piękna wewnętrznie i zewnętrznie, byłaś kimś, kto nigdy nie utracił miłości. Kiedy się spotykałyśmy, zawsze zaczynałyśmy od miejsca, w którym zatrzymałyśmy się ostatnio. Bez wysiłku uosabiałaś wdzięk, kierowałaś na siebie uwagę nawet wtedy, gdy usiadłaś w rogu. Ponadczasowy Anioł wśród nas. Moje najgłębsze kondolencje dla Twojej pięknej rodziny, dzieci i bliskich. Na zawsze pozostaniesz ikoną. Spoczywaj w pokoju".

Claudia Schiffer - także równolatka zmarłej - zaprezentowała swoje wspólne zdjęcia ze Stellą Tennant. "Była najdoskonalszą, piękną kwintesencją Angielki. Dyskretną i elegancką, dowcipną i inteligentną, uroczą i serdeczną. Stella naprawdę była gwiazdą, która świeciła jasno. Zawsze lubiłam spędzać z nią czas, a moje myśli i modlitwy są teraz z jej rodziną" - napisała niemiecka modelka.

Starsza od zmarłej Tennant o rok Christy Turlington Burns opisała swoje pierwsze spotkanie z nią. Miało ono miejsce w Londynie, na początku lat 90. "Ubierałyśmy się obok siebie za kulisami pokazu. Była taka piękna i delikatna, naga - poza kolczykiem w nosie i wielkimi czarnymi butami. Zapamiętam jej swobodny śmiech i siłę skromności. Później, kiedy Stella została matką, opowiadała o dzieciach, farmie i swoim innym "spokojnym" życiu. Na naszych oczach ewoluowała w najpiękniejszy, zrelaksowany i pewny siebie sposób. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że jest coś, czego nie mogłaby dokonać (...)" - napisała Christy.

Cindy Crawford, starsza od Tennant o cztery lata, w krótkim wpisie stwierdziła, że zawsze podziwiała nieulękłość zmarłej i jej styl. "Stella Tennant odeszła zbyt szybko" - dodała.

Najbardziej emocjonalnie zareagowała Stella McCartney. W jej poście jest sporo gniewu. Oczywiście na śmierć ikony mody, a zarazem przyjaciółki, a nie na nią samą. McCartney opublikowała zdjęcie z czasów wspólnej młodości. "Kochana Stello, kocham cię k...wa i będę za tobą niemożliwie tęsknić. Co za smutna, przerażająca wiadomość na zakończenie tego i tak już szokującego roku! Moje serce kieruje się ku twojej fantastycznej rodzinie, która musi cierpieć tak niezasłużony ból. Zabrakło mi słów... Spoczywaj w pokoju, inspirująca kobieto. Twoja dusza i wewnętrzne piękno przewyższały zewnętrzną doskonałość. Obyś jechała wysoko ponad nami wszystkimi na najdoskonalszym koniu, w wiekuistym pokoju" - napisała projektantka mody, która przyjaźniła się z Tennant wiele lat.

Do wspólnych losów nawiązała też Victoria Beckham. Opublikowała zdjęcie, na którym Stella Tennant prezentuje ubrania jej marki modowej podczas pokazu na London Fashion Week w 2018 roku i napisała, że wieść o śmierci modelki jest dla niej druzgocząca. "Była niesamowitym talentem i kimś, kogo podziwiałam oraz szanowałam (...). Kochałam w niej wszystko" - dodała Beckham.

Stella Tennant zmarła nagle w wieku 50 lat pięć dni po swoich urodzinach, które obchodziła 17 grudnia. Urodziła się i mieszkała w Szkocji. Największą sławę zdobyła w latach 90. Była ulubienicą Karla Lagerfelda. W 1999 roku poślubiła francuskiego fotografa Davida Lasneta i przestała aktywnie udzielać się w modelingu (wracała do tego okazjonalnie). Mieli czworo dzieci. Najstarszy, Marcel, urodził się w 1998 roku. Kolejne to: Cecily (2001 r.), Jasmine (2002 r.). Najmłodsza Iris ma 15 lat. To właśnie rodzina powiadomiła o śmierci, bez podania przyczyny zgonu.