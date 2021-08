Mikaela Testa lubi eksponować ciało

21-latka jest aktywna w mediach społecznościowych. Mikaela Testa regularnie udostępnia zdjęcia w kusych, odsłaniających ciało kreacjach. Na TikToku dziewczynę obserwuje ponad 640 tys. użytkowników. Większość z nich w komentarzach komplementuje szczupłą sylwetkę dziewczyny.

Mikaela Testa wybiera zbyt kontrowersyjne kreacje?

Nie wszyscy jednak są zachwyceni tym, że Influencerka eksponuje ciało, tak bardzo, jak jej followersi. Gdy Mikaela Testa pojawiła się z lokalnym sklepie spożywczym ubrana w mimi spódnicę i krótki, opinający top, wywołała spore zamieszanie. Inny klienci uznali stylizację za nieodpowiednią i zwrócili dziewczynie uwagę. Influencerka twierdzi, że poczuła się urażona, a niemiłe komentarze bardzo ją zabolały. "To bardzo mnie smuci. Czuję ogromny niepokój, kiedy wychodzę, ubrana w coś seksownego" - zaznaczyła Mikaela Testa.

TikTok

Miesiąc temu wdałam się w kłótnię z kobietą i jej mężem w lokalnym centrum handlowym. Problem zawsze jest ten sam. To zdecydowanie zdarza się za często w Gold Coast

Mikaela Testa zapytała o zdanie swoich fanów

Mikaela niedawno udostępniła na TikToku filmik, w którym szczegółowo opisała strój, jaki zazwyczaj wybiera na zakupy. Dziewczyna zaprezentowała obserwatorom dżinsową mini spódniczkę, krótki top, różowy sweterek i szpilki wykonane z przeźroczystego materiału. Zapytała się fanów, czy uważają kreację za zbyt odważną.

TikTok

Film szybko zyskał aprobatę widzów. Jak dotąd obejrzało go ponad 100 tys. użytkowników aplikacji. Widać na nim, jak Mikaela Testa spaceruje po ruchliwych alejkach supermarketu. Zaznacza, że stylizacja, którą wybrała, była zainspirowana latami 2000. i oddawała ich klimat. "Wszystkie babcie patrzyły na mnie z obrzydzeniem" - twierdzi.

Fani influencerki w komentarzach poradzili jej, by nie przejmowała się osądzającym wzrokiem innych i ubierała się w to, co sprawia jej przyjemność. "Tak bardzo uwielbiam twój strój", "Wyglądałaś niesamowicie królowo!" - zachwycali się followersi dziewczyny.

TikTok

