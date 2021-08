Bób: Białko niemal idealne

Kuchnia

Kusi i jednocześnie budzi respekt. Polacy lubią smak bobu, jednak w obawie o sensacje metaboliczne, często pochopnie z niego rezygnują. A szkoda. Bób jest niezwykle cenną rośliną strączkową, którą opłaca się włączyć do jadłospisu. A my znamy sposób na takie przygotowanie nasion, by bez lęku o zbędne "atrakcje" trawienne, rozkoszować się ich smakiem.

Zdjęcie Dania z bobem są niezwykle proste i smaczne / 123RF/PICSEL