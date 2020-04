Iwona Burnat o powiększeniu rodziny

Iwona Burnat zdobyła w Polsce rozpoznawalność dzięki programowi "Żony Hollywood". Mieszkająca na stałe w Stanach Zjednoczonych Polka znów pojawiła się w rodzimej telewizji.

Zdjęcie Iwona Burnat z mężem i psami /Bartosz Krupa /East News

Burnat wzięła bowiem udział w show "Ameryka Express". Uczestnicy tym razem mierzyli się z wyzwaniami, zadaniami i własnymi słabościami w Gwatemali i Kolumbii, a prowadziła ich nowa gospodyni show Daria Ładocha.



Iwona Burnat do rywalizacji stanęła w parze z mężem. Para niedawno wzięła ślub w innym telewizyjnym programie.



Czy planują dzieci? - Na razie nie planujemy, ale jak będziemy, to wszyscy się dowiedzą - powiedziała gwiazda.



Nie jest tajemnicą, że Iwona i Reggie bardzo kochają swoje psy. Czworonogów traktują właśnie jak potomstwo...



Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, co jeszcze zdradziła "żona Hollywood"!



Niestety, Burnat i jej mąż jako pierwsi pożegnali się z programem "Ameryka Express".