Jak wygląda dziś gwiazda "Dynastii" i "Melrose Place"? Wciąż zachwyca

Heather wcieliła się w rolę Samanthy Josephine, pięknej manipulantki, uwielbiającej wykorzystywać ludzi, uwikłanej w intrygi klanu nafciarzy. Samantha jako jedyna postać serialu z biegiem czasu zmieniła się jednak ze "złej" dziewczyny, która wdarła się do rodziny Carringtonów dla pieniędzy, w wartościową kobietę i czułą matkę.



Heather Locklear za rolę Samanthy była dwukrotnie nominowana do nagrody Soap Opera Digest, otrzymała też nominacje do "Złotego Globu". Sukces serialu utorował jej drogę do dalszych produkcji Aarona Spellinga - zagrała Amandę w serialu "Melrose Place" i rozkochała w sobie kolejne rzesze fanów. Głównie płci męskiej. Nic dziwnego, że regularnie pojawiała się na okładkach takich magazynów jak "Playgirl", "Shape", "Complete Woman", "Cosmopolitan", "Glamour" czy "Marie Claire". Gościła też na łamach pism branżowych jak "Ekran" czy "Film".