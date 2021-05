Agnieszka Woźniak-Starak nie może narzekać na pieniądze. Sama dorobiła się sporego majątku, ale także po śmierci męża - Piotra Woźniaka-Staraka - też nie musi martwić się o kwestie finansowe.

Żyje w luksusie i także jeździ luksusowymi autami.



To właśnie ostatnio na swoim profilu w mediach społecznościowych gwiazda pochwaliła się pięknym, sportowym autem.



Jaguar jest dla wielu osób marzeniem i wygląda na to, że właśnie Agnieszka Woźniak-Starak spełniła swoje o posiadaniu tak pięknego auta.



"Misza kocha samochodowe wycieczki., a od tego samochodu trudno ją oderwać. W ogóle mnie to nie dziwi, więc tak sobie siedzimy i podziwiamy każdy detal" - napisała Agnieszka pod zdjęciem, ciesząc się z samochodu.



Trudno się temu dziwić. W garażu zapewne znajduje się jeszcze niejedno takie cacko!

Reklama

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Laura Breszka: Staram się żyć, jakby pandemii nie było Newseria Lifestyle