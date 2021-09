Jane Powell nie żyje. Była gwiazdą Hollywood

Jane Powell była jasną gwiazdą musicalowej estrady - śpiewała z Howardem Keelem w "Seven Brides for Seven Brothers" i tańczyła z Fredem Astaire w "Royal Wedding".

Powell zmarła w czwartek w swoim domu w Wilton, Connecticu w wieku 92 lat. Jak poinformowała Susan Granger, wieloletnia przyjaciółka gwiazdy, śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych.



"Jane była najwspanialszą przyjaciółką. Była szczera, była szczera. Nigdy nie zadałeś Jane pytania, na które nie chciałeś uzyskać absolutnie szczerej odpowiedzi" - Powiedziała o Jane Powell Susan.

Jane zachwyciła amerykańską publiczność, a po sukcesie "Królewskiego wesela", propozycje kolejnych ról sypały się jak z rękawa.



"Blond, mała i ładna, Jane Powell miała odwagę, która była potrzebna, by zagrać kobietę, potrafiącą oswoić siedmiu ludzi z lasu", napisał John Kobal w swojej książce "Gotta Sing Gotta Dance: A Pictorial History of Film Musicals. "



Jane od dziecka przejawiała talent do śpiewania i tańca, zaczynała wówczas śpiewać w lokalnym radiu.



Jako nastolatka zagrała w takich filmach jak "Wakacje w Meksyku", "Trzy odważne córki" i "Randka z Judy". Później w jej karierze dominowały romanse i musicale.



Gdy zbliżała się do 70. urodzin, zakończyła karierę wokalną, tłumacząc, że jej głos już niedomaga. Pięciokrotnie wychodziła za mąż.



Zdjęcie Do końca życia Jane Powell była aktywna zawodowo / John Lamparski / Getty Images

Zdjęcie Jane Powell zachwycała swoim talentem na scenie / CBS Photo Archive / Getty Images

Zdjęcie Jane Powell urzekła publiczność swoją charyzmą i talentem / Unitet Archives / Getty Images

