Zadbaj o zdrowy sen

Kardiolodzy podkreślają, że zdrowy sen jest kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania układu krążenia. Istotne jest zwłaszcza kładzenie się spać i wstawanie o tych samych porach każdego dnia. Dzięki temu organizm wchodzi w odpowiedni rytm, co sprzyja także regulowaniu ciśnienia tętniczego. Wystarczająca ilość snu redukuje stany zapalne i pozwala na regenerację wszystkich narządów, także serca. Z kolei niedobory snu zaburzają gospodarkę hormonalną i skutkują większym apetytem w ciągu dnia, co sprzyja m.in. nadwadze czy miażdżycy. Dlatego wieczorem powinniśmy unikać korzystania z ekranów, a picie kawy warto ograniczać jedynie do pierwszej połowy dnia.

Ćwicz, by przyspieszać tętno i wzmacniać serce

Regularna aktywność fizyczna o umiarkowanej intensywności to najlepszy prezent dla serca. Ważne, by znaleźć ulubioną aktywność fizyczną i ćwiczyć w ten sposób przynajmniej 150 minut tygodniowo. Lekka zadyszka w trakcie wysiłku fizycznego podnosi tętno i poprawia wydolność serca. Ruch reguluje też ciśnienie i pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu.

Stosuj dietę śródziemnomorską

Dieta śródziemnomorska została okrzyknięta najzdrowszym stylem odżywiania się. Obfituje w warzywa i owoce, chudy nabiał, a także zdrowe tłuszcze roślinne. Unikać należy czerwonego mięsa i żywności wysokoprzetworzonej. Dieta dostarcza do organizmu silne przeciwutleniacze, które opóźniają procesy starzenia się i redukują stany zapalne. Obniża też poziom złego cholesterolu oraz ciśnienie tętnicze krwi. Znacznie poprawia profil lipidowy, dzięki czemu zmniejsza ryzyko schorzeń serca.

Dieta śródziemnomorska opiera się na świeżych warzywach, owocach i zdrowych tłuszczach roślinnych 123RF/PICSEL

Zredukuj poziom stresu

Wciąż nie zdajemy sobie sprawy z negatywnych skutków przewlekłego stresu. Utrzymujący się w organizmie zbyt wysoki poziom kortyzolu sprzyja gromadzeniu się blaszek miażdżycowych i usztywnia tętnice. Podnosi też ciśnienie tętnicze krwi, może powodować arytmię i przyspieszać akcję serca. Stres jest zmorą naszych czasów, dlatego tak ważne jest wypracowanie technik radzenia sobie z nim.

Badaj się regularnie

Bardzo ważne w profilaktyce chorób serca są częste pomiary ciśnienia tętniczego, a także regularne badanie krwi pod kątem poziomu cholesterolu, trójglicerydów oraz glukozy. Im wcześniej wykryje się nieprawidłowości, tym mniej powikłań i komplikacji (np. uszkodzeń naczyń krwionośnych).

Pij dużo wody

Regularne picie wody każdego dnia to kolejny prosty, ale skuteczny sposób na zdrowie serca. To szczególnie istotna kwestia latem, kiedy łatwo o odwodnienie. Nadmierna utrata potasu to częsta przyczyna arytmii i nadciśnienia tętniczego.

Regularna aktywność fizyczna o umiarkowanej intensywności to najlepszy prezent dla serca. 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Rzuć palenie

Palenie papierosów to najgorsze, co możesz zafundować sercu i całemu organizmowi. Dym papierosowy zmniejsza ilość tlenu we krwi i uszkadza tętnice. Wieloletnie palenie znacznie zwiększa ryzyko choroby wieńcowej i udaru. Substancje smoliste znajdujące się w papierosach zagęszczają krew i sprzyjają powstawaniu groźnych dla zdrowia i życia zakrzepów.

Ogranicz spożywanie alkoholu

Alkohol podnosi ciśnienie krwi, wywołuje stany zapalne w organizmie i dostarcza pustych kalorii. Najlepiej całkowicie z niego zrezygnować lub spożywać w minimalnych ilościach i jak najrzadziej.

"Można zdrowiej": O SERCU. Jak rozpoznać zawał? interia INTERIA.PL