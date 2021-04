Jasmine Sanders to piękna modelka, która wie, jak prezentować swoją obłędną sylwetkę. Tym razem pochwaliła się zdjęciem w bikini, wypoczywając na St. Lucia ze swoim ukochanym.

Zdjęcie Jasmine Sanders to piękna niemieckoamerykańska modelka / Dominique Charriau / Getty Images

Reklama

Jasmine Sanders wie, jak skupić na sobie uwagę. W mediach społecznościowych niemiecko-amerykańską modelkę obserwuje ponad 4 miliony internautów, a wszystko za sprawą jej rozwijającej się kariery.

Reklama

Jasmine gościła na wielu okładkach czasopism i na wielu wybiegach mody.



Teraz jednak wraz ze swoim ukochanym przebywa na wakacjach na St. Lucia, gdzie najchętniej nad basenem prezentuje swoje wdzięki w skąpych

strojach kąpielowych.



To doskonała okazja, żeby zobaczyć w jak świetnej formie jest 29-latka. Fani w komentarzach nie szczędzą jej komplementów, na które Jasmine odpowiedziała szczerze:



"Myślę, że zacznę dzielić się z Wami swoimi planami treningowymi. Wydaje mi się, że one naprawdę działają".



Wiele wskazuje na to, że gwiazda na siłowni spędza długie godziny, by pochwalić się taką figurą!





Instagram Post

Instagram Post

***

Zobacz również:



Przekaż 1% na pomoc dzieciom - darmowy program TUTAJ>>>