Jennie Garth bez makijażu

Jennie Garth największą popularność zdobyła dzięki roli Kelly w serialu „Beverly Hills, 90210”. Grana przez nią postać była wzorem dla setek tysięcy nastolatek na całym świecie.

Zdjęcie Jennie Garth i Tori Spelling przyjaźnią się także prywatnie /FOX /Agencja FORUM

Podobnie jak jej koledzy z planu, Garth nie zrobiła oszałamiającej kariery. Dla wielu producentów była zbyt mocno kojarzona z kultowym serialem dla młodzieży.

Aktorka grała głównie w filmach telewizyjnych, w 2008 roku pojawiła się w produkcji "90210" inspirowanej "Beverly Hills".

Garth aż trzykrotnie stawała na ślubnym kobiercu: w 1994 roku z Danielem B. Clarkiem, w 2001 roku z Peterem Facinellim, z którym ma trzy córki, a w 2015 roku z Davidem Abramsem.

Ostatnio fotoreporterzy przyłapali aktorkę podczas zakupów spożywczych i spaceru po Los Angeles. Garth bez makijażu, w czapce z daszkiem, legginsach i koszuli jest nie do poznania i na pewno nie wygląda jak gwiazda.

Zobaczcie zresztą sami! Prawda, że serialowa Kelly bardzo się zmieniła? W tym roku skończyła 48 lat.

