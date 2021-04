Jennie Garth to aktorka, znana głównie z roli Kelly Taylor w popularnym w latach 90. serialu "Beverly Hills 90210". W rolę lekko snobistycznej blondynki wcielała się przez dziesięć lat i w tym czasie zdążyła sobie zaskarbić sympatię widzów na całym świecie.

Zdjęcie Jennie Garth znana jest głównie z roli Kelly w serialu "Beverly Hills 90210" / Invision/Invision/East News / East News

Dziś Jennie stawia głównie na rodzinę - swój wolny czas spędza z mężem i trzema córkami, ale od czasu do czasu pojawia się jeszcze na dużym ekranie. Ostatnio mogliśmy ją oglądać w reebocie serialu "BH90210" oraz filmie "Zatańczmy jeszcze raz". Jennie jest również zapaloną kucharką, a w prowadzonej przez jej męża knajpce można spróbować jej autorskich deserów i ciast.



Wczoraj na Instagramie gwiazdy pojawiły się fotki, które zachwyciły fanów. Jennie podzieliła się z nimi unikatowymi zdjęciami z przeszłości. Początkująca aktorka ubrana jest w denimowy zestaw - kurtkę i krótką spódniczkę, ale największe wrażenie robi kultowa fryzura lat 80. - blond tapir i nastroszona grzywka.



- Mój pierwszy raz na Rodeo Drive. Moja przyjaciółka Rhonda, jej brat Rex i ich przezabawna mama Frankie Lou zabrali mnie na wycieczkę do Beverly Hills. Mieszkaliśmy wtedy w Arizonie. Z moimi wybałuszonymi oczami, wysprejowaną fryzurą, ubrana w spraną spódnicę i marynarkę byłam gotowa do akcji. Któż mógł sobie wtedy wyobrazić, że ten słynny kod pocztowy stanie się tak wielką częścią mojej przyszłości! Nigdy nie wiesz dokąd zaprowadzi cię życie - napisała Jennie na Instagramie.

Co ciekawe, już w pierwszych odcinkach serialu Kelly Taylor daje się nam poznać jako wielka fanka Rodeo Drive, regularnie robiąca w tym miejscu luksusowe zakupy. Historia Jennie to faktycznie spełnienie amerykańskiego snu, nie sądzicie?





