55-letnia Aniston zachwyciła na premierze. Co za kreacja!

Jennifer Aniston zaskarbiła sobie sympatię widzów w roli Rachel w kultowym serialu "Przyjaciele". To właśnie ta rola otworzyła jej drzwi do dalszej kariery. Ostatnio Aniston zagrała m.in. w serialu "The Morning Show", w którym wciela się w rolę Alex Levy. Premiera pierwszego sezonu miała miejsce w 2019 roku.