Cameron Diaz raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Aktorka przyszła na świat 30 sierpnia 1972 roku w San Diego, a drzwi do wielkiej kariery otworzyła jej rola w filmie "Maska". Od tamtej pory znajduje się w ścisłej czołówce największych gwiazd Hollywood.

Wielu fanów (i nie tylko), uważa, że dla aktorki czas się zatrzymał - wystarczy spojrzeć na najnowsze zdjęcia. Trudno uwierzyć, że niebawem będzie świętowała 52. urodziny.

Gwiazda pojawiła się ostatnio na Festiwalu BottleRock Napa Valley w Kalifornii. Amerykanka założyła prosty, dżinsowy komplet składający się z luźnej koszuli i spodni z szerokimi nogawkami. Casualową stylizację uzupełniła białymi sportowymi butami.

Cameron Diaz: "Jesteś tym, co jesz"

Jak Cameron Diaz udaje się trzymać formę? Na przestrzeni lat gwiazda udzieliła sporo wywiadów, w których wspominała o swoich urodowych trikach, diecie i treningach. W 2013 roku wydała - napisaną wspólnie z Sandrą Bark - książkę "The Body Book: Feed, Move, Understand and Love Your Amazing Body" (pol. "Ja, kobieta. Jak pokochać i zrozumieć swoje ciało"). Publikacja stała się bestsellerem New York Timesa.

Może trudno w to uwierzyć, ale uwielbiana przez widzów gwiazda, aktorka i modelka przez wiele lat walczyła z niską samooceną, próbowała różnych diet. To wszystko doprowadziło do problemów ze zdrowiem i przyczyniło się do fatalnego samopoczucia.

- Odpowiedzialność za zdrowie leży w twoich rękach - nikt inny nie zrobi tego za ciebie. Zadaj sobie pytanie: czy chcesz żyć w ciele, które pozwala ci robić, co chcesz. W ciele pełnym zdrowia i możliwości, które z dumą możesz nazwać własnym? Twój wybór - brzmi fragment książki.

Sekret formy Cameron Diaz to połączenie zbilansowanej diety i regularnej aktywności fizycznej.

- Jeśli chodzi o odżywianie, jesteś tym, co jesz. Jeśli chodzi o twoją kondycję, jesteś tym, jak się poruszasz. Ruch kształtuje mięśnie, wzmacnia serce i płuca, wyostrza mózg i poprawia nastrój. Kiedy wytężasz siły przez cały dzień - to znaczy, pracujesz naprawdę, naprawdę ciężko. Nie ma nic lepszego niż relaks po wysiłku, kiedy zasłużyłeś na ten odpoczynek. Kiedy cały dzień biegasz, a potem zapadasz się w wygodną kanapę, czujesz się jak w chmurze. Ale kiedy nie robisz nic innego, jak tylko siedzisz przez cały dzień, czujesz się okropnie, prawda? To tak, jakby twoje ciało było z ołowiu - powiedziała Diaz.

Cameron Diaz zachwyca formą. Przestrzega złotej zasady

Słynna aktorka zaznacza, że w utrzymaniu formy kluczowe jest spożywanie odpowiedniej liczby posiłków. To pomaga jej w utrzymaniu szczupłej sylwetki i zachowaniu promiennego wyglądu. Aktorka zaznacza, że jedzenia nie należy sobie odmawiać. Przyznała, że w "zdrowym odżywianiu chodzi o to, by jeść dużo".

Jaką dietę stosuje Cameron Diaz? Aktorka w codziennym menu stosuje złotą zasadę: posiłki są oparte na zdrowych tłuszczach i dużej ilości warzyw. A to dlatego, że Diaz jest wielką fanką diety śródziemnomorskiej. Gwiazda pije dużo wody - dzień zaczyna od wypicia dużej butelki wody. Zwraca uwagę na to, co je w ciągu dnia - w jednym z wywiadów przyznała, że w przestrzeganiu zasad odżywiania pomaga jej też post przerywany. "Taki mały reset przywraca mnie z powrotem" - wyznała aktorka.

Diaz je dwa bogate w białko śniadania. Przed porannym treningiem zazwyczaj jada jedną z tych rzeczy: jajecznicę, awokado, płatki owsiane, jabłko z masłem migdałowym, kawałek kurczaka lub tosty. Drugie śniadanie Diaz to taki trochę mały obiad - aktorka je posiłek złożony z kurczaka, płatków zbożowych i pieczonych lub smażonych warzyw.

Gwiazda unika przetworzonej żywności. W swojej książce wyznała, że przez wiele lat zmagała się z problemami z cerą, a rezygnacja z tego typu przekąsek sprawiła, że cera zaczęła się poprawiać.

Dieta to podstawa, a w połączeniu z aktywnością fizyczną przynosi spektakularne efekty. Aktorka uwielbia sport, a swoich fanów zachęca do regularnych spacerów i aktywnego spędzania czasu. Przyznaje, że dzięki temu jej skóra pozostaje w dobrej formie. W książce radzi, by po każdym posiłku iść na spacer. Jeśli nie jesteśmy w stanie wykonać pełnego treningu, to możemy ćwiczyć "na raty" w trakcie dnia. Chodzi po prostu o to, by się poruszać.

Ona sama niemal codziennie ćwiczy na siłowni, gdzie wykonuje ćwiczenia pilatesowe, trening siłowy i HITT. W rozmowie z "Self" przyznała:

- Czasami chodzę na siłownię dosłownie na 10 minut. Jednak ważne jest to, że wstałam i dotarłam na miejsce, żeby coś zrobić. To ma dla mnie znaczenie. Na koniec lubię sobie powiedzieć: "Zrobiłam, co mogłam". Bo w tym wszystkim chodzi o to, żeby o siebie zadbać - wyznała gwiazda.

- Żyjemy w świecie, w którym możemy jeździć samochodem przez cały dzień, spędzić w pracy cały dzień na krześle i wieczór na kanapie przed telewizorem, by na koniec położyć się w wygodnym łóżku. Nawet jeśli ciężko pracujesz przez cały dzień, twoje codzienne życie może sprawić, że twoje ciało będzie "miękkie". A ta "miękkość" to współczesny zabójca. (...) Jeżeli nie masz nawyku bycia aktywnym, narażasz się na szereg dolegliwości. Codzienny ruch zdecydowanie poprawia samopoczucie - przyznała w książce Cameron Diaz.

Źródło: "The Body Book: The Law of Hunger, the Science of Strength, and Other Ways to Love Your Amazing Body" Cameron Diaz, The U.S. Sun

