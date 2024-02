W weekendy robię co chcę

Jennifer Aniston przestrzega jeszcze jednej ważnej zasady - pije bardzo dużo wody. W wywiadzie zdradziła ze śmiechem, że są to wręcz "komiczne ilości".

Trening Jennifer Aniston. To sekret jej figury

Dieta to oczywiście podstawa, ale równie dużą wagę Aniston przywiązuje do regularnej aktywności fizycznej. Gwiazda "Przyjaciół" przyznała, że zazwyczaj trenuje cztery razy w tygodniu, w pozostałe dni chodzi na długie spacery, a nawet wędrówki. Stara się jednak nie wywierać na siebie zbyt wielkiej presji, bo przekonała się, że wystarczy już 20 minut intensywnego treningu, by zauważyć pozytywne efekty. Gdy ciężko pracuje na planie i braknie jej czasu nawet na tak krótki trening, rezygnuje z niego bez większych wyrzutów sumienia.