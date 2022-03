- Niesamowicie to doceniam. Chciałabym móc powiedzieć, że nagrody się dla mnie nie liczą, ale to nieprawda. Uwielbiam te piękne, błyszczące rzeczy. Ale nie dla nich robię to wszystko, lecz dla was. Dzięki wam, słuchaczom, mogę robić to, co kocham najbardziej. To najwspanialsze błogosławieństwo. Chcę podziękować tym, którzy przychodzą na koncerty, słuchają moich piosenek, oglądają moje filmy. To wy każdego dnia dajecie mi szansę, abym mogła prowadzić życie, o którym nie śmiałam marzyć, gdy byłam małą dziewczynką dorastającą w Bronksie. Dziękuję za to. I gwarantuję: dopiero się rozkręcam