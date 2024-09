Jennifer Lopez w ostatnim czasie przechodzi przez trudny czas. Jej małżeństwo z Benem Affleckiem definitywnie się rozpadło - po miesiącach plotek okazało się, że para podjęła decyzję o rozstaniu. Piosenkarce nie powiodło się też, jeśli chodzi o muzyczny powrót. Jej album "This Is Me... Now" nie spotkał się ze zbyt ciepłym przyjęciem krytyków. W związku z wydaniem albumu Lopez planowała wyruszyć w trasę koncertową. Ze względu na niewielkie zainteresowanie nową płytą, show zmieniło nazwę na "This Is Me... Live. The Greatest Hits". I to nie pomogło. Ostatecznie, wokalistka podjęła decyzję o odwołaniu swojego tournée, tłumacząc, że chce spędzać więcej czasu z rodziną.