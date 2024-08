Jesień trudno wyobrazić sobie bez pumpkin spice latte i ... ciepłego, wygodnego swetra, którym można się otulić w chłodniejsze dni. Wśród najważniejszych trendów na nadchodzący sezon znalazł się kultowy sweter, czyli kardigan. Co ciekawe, kilka lat temu stał się nawet bohaterem piosenki Taylor Swift z albumu "Folklore". Promował go wówczas singiel o tytule... "Cardigan".

Sweter w sezonie jesień-zima to nieodłączny element damskiej garderoby. Można stworzyć z nim efektowne i wygodne stylizacje. Kardigan, czyli rozpinany sweter, daje mnóstwo możliwości stylizacyjnych. W cieplejsze dni z powodzeniem może zastąpić nawet marynarkę - wystarczy tylko odpowiedni kolor czy fason. Do wyboru, do koloru - można rzec o rozmaitych kolorach czy fasonach kardiganów dostępnych na rynku. Długie lub krótkie, z okrągłym lub szpiczastym dekoltem, bez zapięcia lub zapinane na guziki... Jak widać, wybór jest ogromny.

Modnym rozwiązaniem będzie również kardigan w kwiatowe wzory. Na myśl przywodzi on romantyczne stylizacje, w których można go nosić np. z sukienkami czy plisowanymi spódnicami. Tutaj warto pamiętać o tym, że kwiatowe hafty już same w sobie zwracają uwagę, dlatego reszta stylizacji powinna być dla nich idealnym tłem. Wystarczy, że pozostałe ubrania będą utrzymane w podobnej tonacji. Tak zdobiony kardigan sprawdzi się świetnie zamiast marynarki czy nawet płaszcza. To doskonała propozycja na cieplejsze, jesienne dni.