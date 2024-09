Jennifer Lopez zdradziła, jak czuje się po rozstaniu z Benem Affleckiem. Wymowny wpis na Instagramie

Miłość, która nie przetrwała próby czasu

Jennifer Lopez i Ben Affleck, znani jako "Bennifer", po raz pierwszy zostali parą na początku lat 2000. Ich związek, choć krótki, był intensywny i pełen emocji. Para zaręczyła się w 2002 roku, ale po dwóch latach narzeczeństwa zdecydowali się na rozstanie. Po niemal dwóch dekadach życia osobno ich drogi znowu się skrzyżowały, a uczucia odżyły. Tym samym zdecydowali się dać sobie drugą szansę. W 2021 roku media donosiły o tym, że Jennifer i Ben wrócili do siebie, a rok później para wzięła ślub, który był szeroko komentowany w mediach.

Chociaż z początku historia Lopez i Afflecka wyglądała jak z bajki, pod koniec sierpnia okazało się, że ich małżeństwo od dłuższego czasu przechodziło kryzys, a w kwietniu para zdecydowała się na separację. Według plotek powodem rozstania miała być zdrada aktora, lecz nie zostało to potwierdzone i oficjalna wersja jest taka, że to intensywne życie zawodowe oaz różnice w stylu życia małżonków miały wpływ na decyzję o zakończeniu ich małżeństwa.

Chociaż fani wróżyli im szczęście, miłość Jennifer Lopez i Bena Afflecka nie przetrwała próby czasu Lionel Hahn/WireImage Getty Images

Jennifer Lopez publikuje zdjęcia z wakacji

Pomimo zawirowań i medialnej nagonki Jennifer Lopez postanowiła udowodnić, że po burzliwym rozstaniu dalej można cieszyć się życiem. Niedawno podzieliła się z fanami zdjęciami z wakacji, na których prezentuje, że jest w pełni sił.

Na fotografiach widzimy, jak artystka spędza czas na plaży, zajada się smakołykami, a u boku ma swoich najbliższych. Post podpisała wymownym "Oh, co to było za lato" i wyraźnie nawiązała do tego, że pomimo ciężkich chwil, w jej życiu nie brakuje obecnie uśmiechu.

Wymowny komentarz J.Lo. w sprawie rozwodu z Benem Affleckiem

Ze wszystkich udostępnionych przez piosenkarkę zdjęć, w oczy najbardziej rzuca się to, które dodała jako jedne z ostatnich. Przedstawia ono kobietę w koszulce, na której widnieje cytat. Najprawdopodobniej nawiązuje on do aktualnej życiowej sytuacji Lopez.

Napis na koszulce brzmi:

Ona rozkwita, jest niewzruszona, poza zasięgiem i odnalazła spokój

Sugeruje on, że Jennifer czuje się lepiej niż kiedykolwiek i chociaż rozwód to niezwykle bolesny i trudny okres, pochodziła się z tym, co ją spotkało i najważniejsze jest teraz dbanie o sobie oraz spokój. Mając na uwadze, że cały świat śledzi jej życie i to, jak przebiega jej relacja z Benem Affleckiem, będzie potrzebowała dużo równowagi i spokoju.

