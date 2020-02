Jennifer Lopez podbija sieć zdjęciem w kusym bikini

Najnowsze selfie Jennifer Lopez bije rekordy popularności w mediach społecznościowych. My zdradzamy, co je i jak ćwiczy gwiazda, by w wieku 50 lat wyglądać na 30.

Zdjęcie Jennifer Lopez zawstydza formą dwudzestolatki /TOM PENNINGTON/Getty AFP/East News /East News

Lopez lubi chwalić się w swoim wysportowanym i wypielęgnowanym ciałem. Niemal każde zdjęcie, jakie gwiazda publikuje w swoich mediach społecznościowych, wywołuje falę zachwytu. Ale, jak twierdzą fani piosenkarki, tym razem przeszła ona samą siebie.



Gwiazda zamieściła na Instagramie zdjęcie, do którego pozuje w kusym, białym bikini. "Zrelaksowana i naładowana" - podpisała selfie Jennifer. Jej fani, a w ślad za nimi amerykańskie media, piszą, że swoim wyglądem J.Lo zawstydziła nie tylko rówieśniczki, ale nawet 30-latki.

Piosenkarka nigdy nie ukrywała, że wygląd jest dla niej bardzo ważny, a dbanie o sylwetkę zajmuje jej dużo czasu. Wielokrotnie dzieliła się również w wywiadach tajnikami swojej diety i szczegółami dotyczącymi treningów.