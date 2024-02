Jennifer Lopez już 16 lutego 2024 roku wyda swój nowy album "This Is Me...Now". Gwiazda nie ustaje w promowaniu nadchodzącego krążka. W styczniu wydała singiel "Can’t get enough", w lutym z kolei odbyła się premiera kolejnego singla o tytule "This Is Me... Now". Lopez nie omija żadnych wydarzeń, w trakcie których mogłaby promować pierwszy po długiej przerwie album.