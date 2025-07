Tekst jest częścią cyklu "Polska na własne oczy" - wakacyjnej akcji Interii, w ramach której w każdym tygodniu wakacji zabieramy Was do innego województwa. Odkrywamy to, co mniej znane, przywołujemy zapomniane historie, opisujemy ludzi i miejsca, dzięki którym dany region jest wyjątkowy. Teraz jesteśmy w województwie dolnośląskim.

Ruszaj z nami w drogę!

Lądek-Zdrój to jedno z miast, które najbardziej ucierpiały podczas zeszłorocznej powodzi. Woda, która wlała się we wrześniu 2024 roku do miasta, zabrała z sobą nie tylko drzewa i chodniki, ale nawet budynki i mosty, z których Lądek słynął.

Fala powodziowa na Białej Lądeckiej zdewastowała praktycznie wszystko - zarówno infrastrukturę jak i tereny zielone. W ostatnich latach miasto bardzo mocno zainwestowało w rozwój i remonty - dziś całą tę wykonaną pracę można zaczynać od nowa.

Mimo to, włodarze i mieszkańcy miasta nie załamują rąk i zapraszają do siebie turystów oraz kuracjuszy - rynek miasta faktycznie mocno ucierpiał (nie działa część lokali, a mieszkańcy wciąż borykają się ze zniszczeniami domów oraz mieszkań), ale położone wyżej uzdrowisko tętni życiem.

W pijalni wód nie brakuje gości, alejkami pięknego parku spacerują seniorzy, działają restauracje, noclegi, sklepiki i spa. Działa także arboretum, które odbudowało się już po powodzi i jest prawdziwą oazą zieleni w środku miasta.

Historia arboretum w Lądku-Zdroju

Arboretum w Lądku-Zdroju powstało z inicjatywy Mieczysława Wilczkiewicza - pasjonata i wielkiego miłośnika drzew, z zawodu leśnika-szkółkarza. Dzięki swoim ożywionym kontaktom z pracownikami arboretów i ogrodów botanicznych w kraju i za granicą sprowadził on nasiona oraz sadzonki i wykorzystał je do produkcji roślin w doświadczalnej szkółce Stacji Instytutu Badawczego Leśnictwa z filią w Romanowie koło Kłodzka.

Wilczkiewicz opracował sposoby zakładania drzewostanów nasiennych drzew liściastych i iglastych, a następnie latami zajmował się rozmnażaniem wegetatywnym drzew i krzewów.

Mieczysław Wilczkiewicz miał w swojej pracy wsparcie - pomagali mu choćby: Józef Krzemień, ówczesny Przewodniczący Rady Miejskiej, inżynier Zdzisław Hutarz, Kierownik Obwodu Leśnego Lasów Komunalnych oraz Józef Kubies, gajowy i pierwszy opiekun arboretum, który opiekował się ogrodem od 1972 roku, przez kolejne 22 lata.

Podstawą prawną do założenia tego miejsca było postanowienie Radnych Gminy oraz Plan Urządzania Gospodarstwa Leśnego miasta Lądek-Zdrój na okres gospodarczy od 1 stycznia 1969 roku do 31 grudnia 1978 roku. Administracyjnie arboretum podlega burmistrzowi miasta Lądek-Zdrój, a jego opiekunem naukowym jest obecnie dr hab inż. Przemysław Bąbelewski, wybitny znawca z zakresu dendrologii, prof. UPWr, zawodowo zajmujący się drzewami, krzewami i roślinami ozdobnymi.

Arboretum powstało w 1972 roku na terenie lasów należących do miasta. Początkowo z lasów komunalnych wydzielono obszar o powierzchni zaledwie 64 arów, rok później powiększono go do 1,39 ha. Usunięto stare zadrzewienia, zostawiając najstarsze drzewa i do 1976 roku posadzono ok. 250 gatunków drzew i krzewów, pochodzących z całego świata - ogółem około tysiąca sztuk! Obecnie arboretum zajmuje powierzchnię 1,82 ha.

Arboretum w Lądku - Zdroju Gabriela Wójcik INTERIA.PL

Arboretum w Lądku-Zdroju: Zielona oaza w środku miasta

Arboretum w Lądku-Zdroju ma charakter leśny i usytuowane jest w terenie górskim. Co ciekawe, to najwyżej położone arboretum w Polsce - leży na wysokości 500 m n.p.m. W ogrodzie podziwiać możemy ponad tysiąc różnych gatunków drzew i krzewów z różnych regionów świata jak np. USA, Japonia, Chiny, Korea czy Brazylia. Najpiękniejszym czasem w ogrodzie jest oczywiście przełom maja i czerwca, kiedy kwitną różaneczniki i azalie, w tym wyjątkowa, Królewska Kolekcja Różaneczników. Ja odwiedziłam arboretum końcem czerwca i również było warto!

Arboretum zwiedza się, spacerując malowniczymi alejkami, trzymając się oznaczonej trasy. Trudno jednak uwierzyć, że ogród jest stworzony ręką człowieka - sprawia on bowiem wrażenie naturalnego, a śpiew ptaków, szum strumyków i ogrom zieleni tylko potęgują to wrażenie.

Choć całe arboretum zwiedzić można w 40 minut, to z powodzeniem można tu spędzić cały dzień i pokusić się o leśną kąpiel - rodzaj medytacyjnego i mocno terapeutycznego kontaktu z przyrodą, wywodzącego się ze starej japońskiej tradycji. Taka terapia lasem jest już od wielu lat popularna w krajach azjatyckich, USA, Nowej Zelandii, Hiszpanii i Niemczech. Z roku na rok zdobywa też coraz większą popularność w Polsce. Nic dziwnego - leśna kąpiel zbawiennie wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne, pomaga obniżyć poziom stresu, poprawia nastrój, obniża ciśnienie krwi i tętno oraz poprawia jakość snu.

Spacer w arboretum ma też oczywiście wymiar edukacyjny - rosną tu takie drzewa i krzewy jak m.in. jodła balsamiczna, jodła grecka, szydlicea japońska, korkowiec amurski, metasekwoja chińska, klon palmowy, mamutowiec olbrzymi, tulipanowiec amerykański, magnolia chińska czy świerk pospolity odmiany wężowej.

W arboretum znajdziemy sporo zacisznych miejsc do relaksu - nie brakuje tu ławeczek, uroczych mostków, huśtawek, a nawet domków dla dzieci. One także spędzą tu radosny, produktywny czas.

W Arboretum w Lądku-Zdroju odpoczniemy od zgiełku miasta Gabriela Wójcik INTERIA.PL

Arboretum w Lądku-Zdroju: Co warto wiedzieć?

Arboretum w Lądku-Zdroju położone jest zaledwie kilkanaście minut drogi od części uzdrowiskowej miasta, na samym końcu spacerowej ulicy Moniuszki. Ogród odwiedzać można od maja do końca października, ale także w innych terminach możliwych do ustalenia indywidualnie. Ciekawą atrakcją jest choćby nocne podświetlenie ogrodu, który można zwiedzać po zmroku - jest to pierwsze arboretum w Polsce dające gościom taką możliwość. To jednak nie wszystko!

W specjalnie wyznaczonym miejscu na terenie parku zorganizować można ognisko, koncert, spektakl teatralny, warsztat czy wieczorek poetycki. W lądeckim arboretum można nawet wziąć ślub - występ leśnych ptaków dostaniemy gratis!

Co musisz wiedzieć przed wejściem na pokład? Tajniki podróży samolotem z ekspertką Air France-KLM INTERIA.PL