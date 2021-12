Jill Biden pochwaliła się świątecznymi dekoracjami

Joe Biden został prezydentem USA 20 stycznia 2021 roku. Niedługo minie rok odkąd wraz z żoną, Jill Biden, wprowadzili się do Białego Domu.

To także ich pierwsze Boże Narodzenie w tym miejscu i jak nakazuje tradycja, właśnie ukończono proces dekorowania domu, by cieszył oko obecnych mieszkańców.



To zadanie zawsze należało i wciąż należy do Pierwszych Dam, które odpowiadają za dobór ozdób i nadzorowanie procesu upiększania Białego Domu.



Zarówno Michelle Obama, jak i Melania Trump chętnie chwaliły się efektami swoich prac. Podobnie jest w przypadku Jill Biden, która również pokazała jak w tym roku prezentuje się Biały Dom w świątecznym wydaniu.



Trzeba przyznać, że robi on wrażenie! Jill zdecydowała się na ogromne choinki, które toną w dekoracjach. Podobnie girlandy, olbrzymia czerwona wstęga i równie imponujący wieniec zawieszony na froncie domu, są elementami, które tworzą niezapomniany klimat świąt.



Melania Trump poradziła sobie lepiej z tym zadaniem?

Trudno było jednak uniknąć porównań Jill do Melanii Trump, która znana była ze swoich ekscentrycznych pomysłów. Decydowała się na mocne elementy wystroju i często była za to krytykowana - pamiętne czerwone lub białe choinki miały swoich zwolenników i przeciwników.



Teraz również można znaleźć głosy zarówno popierające styl Jill, jak i styl Melanii.

Zdjęcie Melania Trump była niejednokrotnie krytykowana za swój gust / Cover Images / East News

