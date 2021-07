Jill Biden przeszła zabieg stopy na Hawajach

Biden nadepnęła na ostry przedmiot podczas spaceru w miniony weekend na plaży na Hawajach. Uczestniczyła wówczas w spotkaniu przy grillu, zorganizowanym przez rodziny amerykańskich żołnierzy, stacjonujących na wyspach.

Żona prezydenta poddała się zabiegowi w Narodowym Wojskowym Centrum Medycznym im. Waltera Reeda. Podczas zabiegu był przy niej prezydent Joe Biden.

"Po zbadaniu rany przez personel medyczny nie jest jasne, jaki przedmiot spowodował zranienie" - powiedział LaRosa. "Rana jest teraz czysta, wolna od infekcji i oczekuje się, że dobrze się zagoi" - dodał.



Na Hawaje Jill Biden przybyła, wracając z Tokio, gdzie uczestniczyła m.in. w ceremonii otwarcia letnich igrzysk olimpijskich.

Jill Biden. Już jest ikoną?

Jill Biden jest Pierwszą Damą od niedawna, a już zaskarbiła sobie sympatię opinii publicznej jako prawdziwa kobieta z klasą. Amerykanki pokochały jej prosty i elegancki styl. Nie dziwi więc, że Jill Biden pojawiła się na okładce "Vogue'a".



Pierwsza Dama na okładce tego kultowego czasopisma to powrót do tradycji, złamanej w ostatnich latach - redakcja nie zaprosiła poprzedniej Pierwszej Damy, Melanii Trump, do sesji zdjęciowej.





Jill Biden pozowała na okładce numeru z 20 lipca. Wystąpiła w granatowej sukience w kwiaty od Oscara de la Renty.

