Horoskop tygodniowy od wróżki Anne od 14 do 20 lipca 2025 r. dla wszystkich znaków zodiaku .

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie różnym ciekawym przemyśleniom i obserwacjom. W pracy uważaj na różne błędy i zaniechania, bo będzie ci się śpieszyło do odpoczynku. Zajęte Barany mogą liczyć na to , że relacje z partnerem staną się łatwiejsze, jeśli dasz mu trochę więcej wolności. Wolne zaś będą reagować emocjonalnie na powrót przeszłości w ich życie. W weekend postanowisz uciec przed domowymi obowiązkami.

W tym tygodniu znajdziesz dobre sposoby, na ułatwienie sobie życia . W pracy możesz mieć problem z wypełnianiem poleceń szefa, bo po prostu nie będzie ci się chciało. Zajęte Byki powinny uważać, co opowiadają o prywatnych sprawach, bo wieść o ich rozterkach rozniesie się po okolicy. Wolne zaś będą intensywnie szukać miłość w sieci, jednak uważaj, bo wiele znajomości będzie tylko złudzeniem, że kogoś się poznało.

W tym tygodniu zwolnisz tempo . W pracy poczujesz się znudzony obowiązkami i przełożysz na później trudne sprawy. Zajęte Bliźnięta nie powinny zaczynać dyskusji na tematy, które ich irytują, bo skończy się to źle. Wolne zaś najpierw powinny uporządkować swoją sytuację, zanim zaczną nowy rozdział życia. Weekend pomoże ci w odkrywaniu intrygującego hobby.

Aura tego tygodnia zmotywuje cię do działania. W pracy zaczniesz realizować ambitne zlecenia, które już od dawna chodzą ci po głowie. Zajęte Raki nie będą miały zbyt wiele czasu dla ukochanego, bo zajmą się mnóstwem innych spraw. Wolne zaś będą ostrożniejsze w miłości, bo nie dadzą się omamić żadnymi obietnicami. W weekend promuj siebie.

Aura tego tygodnia przyniesie przypływ sił witalnych. W pracy skupisz się na zakończeniu zaległych spraw, aby mieć więcej czasu wolnego. Zajęte Lwy nie powinny prowokować partnera do zazdrości, flirtując z byłą miłością. Wolne zaś będą mieć sporo szczęścia do nowych znajomości, jednak trudno im będzie znaleźć czas na randkę. W weekend warto iść na tańce i dobrze się bawić.

Tydzień sprzyjał będzie upiększaniu domu i ogrodu . W pracy dbaj o swoje sprawy i nie szukaj pomocników, a wszystko pójdzie gładko. Zajęte Panny będą unikać trudnych dyskusji z partnerem. Wolne zaś będą bawić się i flirtować, jednak powinny uważać, aby uroczy adorator nie złamał im serca, bo długo będą lizać miłosne rany. W weekend niespodziewane spotkania dostarczą ci wielu tematów do ciekawych rozmów.

Już od samego poniedziałku będziesz musiał wykazać się większą inicjatywą w działaniu. W pracy pojawią się niespodziewane zlecenia i będziesz miał więcej roboty niż zwykle. Zajęte Wagi będą dbały o jakość spędzonego czasu z partnerem. Wolne zaś zanim wejdą w jakąkolwiek relację, powinny się zastanowić, czego właściwie w miłości pragną, co komu dają i co w zamian otrzymują. W weekend twoje plany się zrealizują.

Aura tego tygodnia pomoże ci rozwiązać najtrudniejsze problemy. W pracy dzięki dobrej organizacji pozbędziesz się zaległości, które już od jakiegoś czasu spędzają ci sen z powiek. Zajęte Skorpiony powinny trzymać się na baczności, bo ktoś młodszy będzie chciał wam namieszać w związku. Wolne zaś powinny unikać wchodzenia w relacje z kimś, to nadal mieszka z byłym partnerem.

W tym tygodniu odczujesz przypływ natchnienia. W pracy śmiało chwytaj nowe pomysły, bo będziesz mieć powodzenie w ich realizacji. Zajęte Strzelce nie powinny brać do siebie wszystkiego, co mówi partner, bo będą bardziej drażliwe na swoim punkcie niż zwykle. Wolne zaś na swojej drodze spotkają kogoś, kto ich zaciekawi i rozbawi. W weekend ktoś zadba, abyś nie stracił entuzjazmu.

Letnia aura przyniesie towarzystwo ciekawych osób . W pracy nie bierz na siebie dodatkowych obowiązków, bo padniesz ze zmęczenia. Zajęte Koziorożce będą bardziej wrażliwe na krytykę niż zwykle, co może irytować partnera. Wolne zaś mogą liczyć na więcej nowych znajomości, a wśród nich może znaleźć się ta trwała. W weekend wypoczniesz w plenerze.

Aura tego tygodnia uspokoi twoje emocje. W pracy warto wykorzystać sprzyjający ci czas i osiągnąć swoje cele. Zajęte Ryby delikatnie przekonają partnera do czegoś, na czym im zależy, a na co on nie chciał się zgodzić. Wolne zaś poznają kogoś, kto będzie wpatrzony w nich jak w obrazek. W weekend będziesz potrzebował trochę luzu i odpoczynku.