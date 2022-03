Joanna Jabłczyńska kocha sport. Każdą wolną chwilę stara się wykorzystać aktywnie. Dlatego nie trzeba było jej zbyt długo namawiać na udział w "Ninja Warrior Polska".

- Lubię wyzwania. Wiele razy uczestniczyłam w zawodach, gdzie trzeba było przechodzić przez przeszkody. Teraz przyszła pora na show Polsatu - mówi aktorka.

Codziennymi aktywnościami Joasi są bieganie i jazda na rowerze.

- Przed programem postawiłam na trening crossfitowy - wyjawia aktorka. - Ale jestem świadoma, że nie da się w krótkim czasie przygotować do tego programu. Zawodnicy, biorący udział w "Ninja Warrior Polska", to prawdziwe harpagany. Poświęcają długie lata na treningi i zajmują się trenowaniem innych na co dzień. Dam z siebie wszystko, ale jestem realistką. Podejrzewam, że moje maksimum to przejście do drugiej przeszkody. Będę zatem humorystycznym dodatkiem do całego show - dodaje ze śmiechem.

Reklama

Zdjęcie Joanna Jabłczyńska znana jest ze świetnej sportowej formy / INTERIA.PL/materiały prasowe

Nowy sezon "Ninja Warrior Polska" w każdy wtorek o godz. 20:05 w Polsacie!

***

Zobacz również:

Co nas czeka w piątej edycji "Ninja Warrior Polska?"

"Love Island. Wyspa miłości". Namiętne pocałunki i gorące sceny!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zwiastun piątej edycji programu "Ninja Warrior Polska" Polsat