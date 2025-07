Surfinie - co to za rośliny?

Surfinie to jedne z najpopularniejszych roślin sadzanych wiosną do skrzynek. Wspaniale zdobią tarasy, balkony o ile odpowiednio się o nie dba. Co prawda nie są zbyt wymagające, jednak potrzebują regularnego zasilania składnikami pokarmowymi. W przeciwnym razie ich liście mogą zacząć blednąć, pędy słabnąć, a kwiatów będzie jak na lekarstwo. Dostępnych jest mnóstwo preparatów do podlewania surfinii, które mają zapewnić im doskonałą kondycję, jednak może się okazać, że rośliny te będą potrzebować czegoś więcej. Tu z pomocą przychodzi naturalny eliksir, który nie kosztuje tak naprawdę nic. Zazwyczaj wylewasz go do zlewu, nie mając pojęcia o jego właściwościach. Mowa o wodzie po gotowaniu bobu.