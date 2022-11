Joanna Koroniewska zachwyciła na Instagramie. "Wyglądasz jak milion dolców!"

Joanna Koroniewska-Dowbor to znana polska aktorka, która sławę zdobyła przede wszystkim dzięki roli Małgosi Mostowiak w serialu "M jak miłość". Wielu jej fanów żałuje, że odeszła z produkcji. Razem z mężem - Maciejem Dowborem Koroniewska od lat tworzy szczęśliwy związek. Para doczekała się dwójki dzieci, a cała rodzina wiedzie szczęśliwe życie w Polsce, ale również w Hiszpanii. Niedawno zostali bowiem posiadaczami wspaniałej rezydencji, w której chętnie spędzają czas - szczególnie w okresie wakacyjnym.

Koroniewska i Dowbor słyną z dość specyficznego poczucia humoru, a swoim pozytywnym podejściem do życia dzielą się chętnie na Instagramie. Zabawne zdjęcia i filmiki "z życia wzięte" to ich specjalność. To co publikują cieszy się dużą popularnością, a fani uwielbiają ich za autentyczność i naturalność. Jakiś czas temu uruchomili nawet swój internetowy cykl rozmów - "Domówka u Dowborów".

Joanna Koroniewska zaskoczyła fanów na Instagramie

Joanna Koroniewska-Dowbor nie wstydzi się pokazywać w sieci bez makijażu, czy w sytuacjach, gdzie nie wygląda najkorzystniej. Często właśnie takie zdjęcia zamieszcza na Instagramie. Ostatni post wzbudził więc ogrom zachwytów - aktorka zamieściła bowiem zdjęcia z sesji promującej biżuterię. Na pierwszym możemy podziwiać ją w jaskrawej, seledynowej marynarce ze sporym dekoltem. Ma pięknie ułożone włosy i subtelny makijaż. Na drugim natomiast wygląda bardziej "drapieżnie" - zdaniem obserwatorów w obu wersjach prezentuje się fantastycznie.

Koroniewska dodała też opis do postu:



Przyznam się Wam, że im jestem starsza, tym bardziej doceniam biżuterię i częściej ją noszę, ponieważ idealnie dopełnia codzienny jak i elegancki look i potrafi sprawić, że czuję się naprawdę pięknie i wyjątkowo.

Followersi szybko zaczęli komentować. Komplementowały również osoby publiczne:



Joasia wyglądasz jak milion dolców. napisała Ewa Szabatin

A jaka piękna! skomentowała Agnieszka Mrozinska

Cudownie - szyk, gracja i elegancja. pisali internauci

A jak wam podobają się najnowsze zdjęcia polskiej aktorki?



