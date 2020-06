Joanna Przetakiewicz na zdjęciach z młodości

Joanna Przetakiewicz jest już po pięćdziesiątce. Jednak dla pięknej pani dyrektor wiek to tylko liczba!

Zdjęcie Joanna Przetakiewicz w ogóle się nie starzeje? /Paweł Wrzecion /MWMedia

Przetakiewicz już na studiach prawniczych założyła swoją pierwszą, dużą firmę - klinikę dentystyczną. Szybko doszło do ekspansji i wkrótce zarządzała całą siecią takich miejsc.

Pani Joanna zdobywanie wykształcenia i prowadzenie biznesu połączyła z macierzyństwem. Dziś może pochwalić się trzema dorosłymi synami: Aleksandrem, Filipem i Jakubem.

W 2010 roku, gdy była partnerką Jana Kulczyka, założyła markę odzieżową "La Mania", której dyrektor kreatywną jest do dziś. U swojego boku ma kochającego i wspierającego mężczyznę - producenta Rinke Rooyensa.

Instagramowy profil Przetakiewicz śledzi w tym momencie aż 414 tys. użytkowników. Ostatnio 52-latka zamieściła tam dwa zdjęcia z przeszłości - na jednym z nich jest w ciąży z trzecim synem.

- Przecież osoba, która się dużo śmieje i cieszy nawet banalnymi rzeczami, u nas często uznawana jest za niepoważną. Niedojrzałą! Tymczasem proszę Was o jedno: pamiętajcie, że w dniu, którym umrze Wasze wewnętrzne dziecko (czyli kiedy przestaniecie cieszyć się tęczą, gorąca czekoladą albo pierwszym dniem wakacji!), zacznie się starość i smutek ... Nie pozwólmy na to, ok? (pis. oryg.) - napisała pod fotografiami.

Fani pani Joanny nie kryli zachwytu. "Zawsze wyglądałaś super", "Na drugim zdjęciu Pamela Anderson" czy "Asiu, czas się dla ciebie zatrzymał, a twoja figura nadal jest idealna" - pisali w komentarzach.

Zgadzacie się z nimi?