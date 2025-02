Joanna Racewicz to dziennikarka i prezenterka, która na przestrzeni lat zaskarbiła sobie sympatię widzów. W ostatnich latach spełnia się również jako autorka książek.

Na Instagramie, gdzie obserwuje ją 133 tys. osób, odsłania kulisy swojego zawodowego, jak i prywatnego życia. Na jej profilu nie brakuje zdjęć do których pozuje w inspirujących stylizacjach.

Racewicz lubi też dzielić się przemyśleniami na różne tematy. Dziennikarka nie stroni od zabierania głosu w ważnych sprawach i komentuje różne zdarzenia. Gwiazda od czasu do czasu publikuje refleksyjne wpisy i dzieli się ważnymi przesłaniami. Inspirującym komentarzem podzieliła się również z okazji walentynek.

Joanna Racewicz to jedna z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce

Dziennikarka postanowiła odnieść się jednak do obchodzonego 14 lutego święta w nieco inny sposób. Chociaż data ta kojarzy się głównie z celebrowaniem uczuć do drugiej osoby, Racewicz postanowiła przypomnieć dosłownie w kilku słowach, jak ważna jest też miłość do samego siebie.