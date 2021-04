​Jodie Turner-Smith wyjaśnia, dlaczego przyjęła rolę królowej Anglii

Jodie Turner-Smith to jedno z najgorętszych nazwisk aktorskich ostatnich miesięcy. Wszystko za sprawą ról, w które się wciela, bo przełamuje nimi kolejne bariery. Choć w rzeczywistości żadna kobieta nie służy w elitarnej jednostce Navy SEAL, Turner-Smith w filmie "Without Remorse" wciela się w członkinię tego oddziału. Jakby tego było mało czarnoskóra aktorka w serialu "Anne Boleyn" zagrała rolę tytułowej królowej. Teraz wytłumaczyła, dlaczego przyjęła tę rolę.

Zdjęcie Jodie Turner-Smith na rozdaniu nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej / Gareth Cattermole / Getty Images

- Wielu ludzi głośno sprzeciwiało się temu, aby białą królową zagrała czarnoskóra aktorka. Co innego, gdy grasz fikcyjną postać, a co innego, gdy wcielasz się w postać historyczną. Ludzie zaczynają czuć się niekomfortowo i są wkurzeni - powiedziała Jodie Turner-Smith o kontrowersjach związanych z rolą Anne Boleyn w rozmowie z portalem "Variety".



- Mam jednak nadzieję, że widzowie spojrzą na to wszystko z otwartymi umysłami. Wtedy zobaczą, że gdy w rolach, w których zwykle widziano białych aktorów, obsadzani są aktorzy o innym kolorze skóry, nie oznacza to, że podejmowane są próby wymazania białych ludzi. Bo to niemożliwe. To jedynie sprawia, że zaczynamy być bardziej dostrzegani - dodała. I przypomniała, że takie zabiegi od dawna stosowane są w teatrach, czego przykładem jest hitowy musical "Hamilton".

Trzyczęściowy serial stacji Channel 5 opowie o ostatnich miesiącach życia Anne Boleyn, której historia opowiedziana zostanie z jej punktu widzenia. Zdaniem Turner-Smith wartością nowej produkcji będzie nowe i świeże spojrzenie na historię życia drugiej żony króla Henryka VIII.



- Anne Boleyn była fascynującą kobietą i byłam bardzo podekscytowana możliwością zagrania jej. Starałam się pokazać niektóre rzeczy, które jak sądzę, przeżywała w głębi siebie - powiedziała aktorka. Wskazała też na osobiste związki z królową.



Turner-Smith urodziła się 2 września, czyli tego samego dnia co córka Anne Boleyn, królowa Elżbieta I. Z kolei pierwsza żona Henryka VIII, Katarzyna Aragońska, pochowana jest w rodzinnym mieście aktorki, Peterborough.

W rozmowie z portalem "Variety" Jodie Turner-Smith opowiedziała również o przygotowaniach do roli w filmie "Without Remorse". Ta ekranizacja powieści Toma Clancy’ego "Bez skrupułów" zadebiutowała na platformie streamingowej Amazon Prime w piątek 30 kwietnia. Aktorka wciela się w niej w postać Karen Greer, bratanicę znanego z powieści Clancy’ego Jamesa Greera. W roli głównej w filmie wyreżyserowanym przez Stefano Sollimę występuje Michael B. Jordan.



Jak zdradza Turner-Smith, przygotowywała się do swojej roli na ciężkim obozie wojskowym, będąc w drugim trymestrze ciąży. Aktorka dodała też, że wierzy w to, że już wkrótce ekranowa fikcja stanie się rzeczywistością i do oddziału Navy SEAL przyjmowane będą kobiety.

