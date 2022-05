"Proces dziesięciolecia", czyli o co chodzi w sprawie Johhnego Deppa i Amber Heard

Wiele osób czekało na tę rozprawę sądową - Johnny Depp przeciw Amber Heard. Chociaż para rozwiodła się w 2016 roku, rok po swoim ślubie, to w 2022 roku wrócili oni do sądu.

Wtedy oficjalnie zakończą małżeństwo? „Oboje chcą żyć swoim życiem” Wszystko zaczęło się gdy Amber Heard w 2018 roku na łamach "The Washington Post" opublikowała artykuł, w którym nazwała się ofiarą przemocy domowej. Mimo że sprawca nie został wymieniony z imienia i nazwiska, to podejrzenia w prosty sposób padły na Johnnego Deppa. Oskarżenia te zrujnowały karierę aktora.

I to właśnie Johnny Depp postanowił wytoczyć proces byłej żonie o zniesławienie. Rozprawy ruszyły 11 kwietnia 2022 roku i są one publiczne. Dlatego nic w tym dziwnego, że niemal cały medialny świat śledzi to, co dzieje się na sali sądowej.

Zeznania świadków, ale i samych Deppa i Heard stają się coraz ciekawsze. Kiedy mogło zdawać się, że emocje sięgnęły zenitu, do akcji wkracza Camille Vasquez, czyli prawniczka Johnnego Deppa.

Kim jest Camille Vasquez? Prawniczka Johnnego Deppa jest gwiazdą na sali sądowej

Camille Vasquez od lat zajmuje się sprawami o zniesławienie. Ma też doświadczenie w sprawach dotyczących umów i roszczeń związanych z zatrudnieniem. Jest zatrudniona w firmie prawniczej Brown Rudnick. Na stronie internetowej organizacji możemy przeczytać, że Camille jest fachowcem w bronieniu przed sądem reputacji swoich klientów.

"Camille jest biegła w formułowaniu ofensywnych i defensywnych strategii procesowych dla klientów prywatnych. Ma również duże doświadczenie w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem reputacją i komunikacją kryzysową" - czytamy na stronie firmy prawniczej Camilli Vasquez.

Do tej pory w sieci pojawiały się już żarty z prawników Amber Heard, bo zdaniem wielu, zwyczajnie nie radzą sobie oni najlepiej podczas tej sprawy i wywierają wrażenie nieprzygotowanych do procesu, popełniając podstawowe błędy.

Za to grupa prawników Deppa jest doskonale przygotowana i to właśnie Camille Vasquez udowodniła to doskonale podczas rozprawy, gdzie to ona zadawała pytania byłej żonie aktora. Osoby z prawniczego świata były pod wrażeniem jej sposobu pracy na sali rozpraw i tego jak taktycznie rozegrała całe przesłuchanie Amber Heard.

Widać było, że przesłuchiwana aktorka traci grunt pod nogami i nie jest to dla niej komfortowa sytuacja. Camille Vasquez zdawała się być niewzruszona bogatą mimiką Amber Heard i jej emocjonalnymi odpowiedziami. Jednak to, co przykuło uwagę osób śledzących proces, to zmiana postawy Camilli Vasquez wobec Johnnego Depa.

Prawniczka zwracając się do swojego klienta nie szczędzi mu ciepłych spojrzeń, a nawet czułych gestów, jak łapanie go za dłoń, gładzenie po ramieniu, czy przytulanie.

Zdjęcia i nagrania, gdzie takie liczne gesty prawniczki i aktora, wywołały prawdziwą burzę w sieci i już pojawiły się plotki na temat romansu tych dwojga.

Jeżeli to okazałoby się prawdą, wówczas "proces dziesięciolecia", którym już okrzyknęli internauci toczącą się sprawę, byłby jeszcze bardziej ekscytujący.

Zdjęcie Amber Heard podczas ostatnich rozpraw nie radzi sobie najlepiej z pytaniami prawników byłego męża / Pool / Pool / East News

