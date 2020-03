Julia Wróblewska oryginalnie o koronawirusie

W obliczu koronawirusa większość polskich gwiazd zachowuje zdrowy rozsądek. Swoich fanów odsyłają do ustaleń ekspertów, sami zostają zaś w domach.

Zdjęcie Julia Wróblewska zabrała głos w sprawie koronawirusa /Artur Zawadzki /Reporter

Jednak oryginalny wpis zamieściła na swoim instagramowym profilu Julia Wróblewska.

Popularność przyniósł Wróblewskiej film "Tylko mnie kochaj", w którym zagrała, gdy była małą dziewczynką.



Szybko stała się najpopularniejszą aktorką dziecięcą w Polsce. Zagrała m.in. w serialach "Magda M.", "Determinator" czy "M. jak miłość" oraz komedii romantycznej "Listy do M.".



Po kilkuletniej przerwie wróciła do show-biznesu, by wystąpić w programach "Celebrity Splash!, "Dancing with the Stars. Tańcu z gwiazdami" oraz reality-show "Agent - Gwiazdy".

Niedawno ogłosiła, że zmaga się z depresją. Pokazała nawet leki, które zażywa na co dzień.