Karolina Szostak niknie w oczach! Fani martwią się o jej zdrowie

Ile schudła Karolina Szostak?

Karolina Szostak, dziennikarka sportowa, gwiazda telewizji Polsat, zdobyła wielką sympatię widzów i popularność.

Sławę przyniosła jej nie tylko praca i profesjonalizm, ale to, jaką metamorfozę przeszła.



Gwiazda w pewnym momencie swojego życia postanowiła pożegnać się z nadprogramowymi kilogramami i w przeciągu kilku miesięcy zgubiła dzięki ciężkiej pracy i diecie 30 kilogramów.



Złośliwi straszyli dziennikarkę, że podzieli los Dominiki Gwit, która swego czasu schudła 50 kilogramów, ale niestety dopadł ją "efekt jojo".



Nic takiego jednak się nie wydarzyło, wręcz przeciwnie. Dziennikarka nie zamierza zaprzestawać diety i niknie w oczach.



Fanów niepokoi fakt, że Karolina spożywa jedynie 600 kalorii dziennie. To wywołało falę komentarzy w internecie:



"Pani Karolinko, już niech Pani nie chudnie, bo teraz jest super... a potem to już będzie niefajnie, kobietka powinna mieć troszkę krągłości", "Już się nie odchudzaj, Karolinka" - można przeczytać.



Czy Karolina przejmie się uwagami fanów? Czas pokaże!

