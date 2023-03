Kasia Gąsienica - popularność dzięki "Googlebox"

Katarzyna Gąsienica zyskała popularność dzięki występom w "Googlebox. Przed telewizorem", w którym wraz z mężem Andrzejem komentowała seriale i programy telewizyjne. Inną gwiazdą znaną z tego formatu jest Sylwia Bomba, o której ostatnio pisaliśmy tutaj: Sylwia Bomba pokazała, co ukrywa pod sukienkami. Fani oniemieli .

Gąsienica wykorzystuje swoje 5 minut - jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się nowymi zdjęciami ze swoimi fanami. Widzowie i internauci polubili kobietę tak bardzo, że na Instagramie obserwuje ją już ponad 120 tysięcy użytkowników.

Kasia Gąsienica z mężem w "Azja Express"

Teraz góralka, również wspólnie z mężem, występuje w najnowszej edycji programu "Azja Express", który powrócił do telewizji TVN po kilku latach przerwy spowodowanej pandemią. Małżeństwo będzie mieć za zadanie samemu znaleźć nocleg, transport i przeżyć za jedynie jednego dolara dziennie, aby pokonać inne pary.

Kasia Gąsienica schudła 10 kg i wyznała swój sekret

W ostatnim czasie o Gąsienicy było nieco ciszej, a teraz wyszedł na jaw powód jej nieobecności w mediach. Okazuje się, że kobieta schudła w tym czasie aż 10 kilogramów. Postanowiła wyjawić sekret swojej metamorfozy, jednak wcześniej zwróciła się bezpośrednio do fanów.

Na wstępie chciałam podziękować za wszystkie wiadomości, jakie od was dostałam z zapytaniami, czy jestem zdrowa, czy żyję, czy wszystko ok u mnie, czy rozwodzę się ze starym, czy wyprowadziłam się z Zakopanego. Moi drodzy, u mnie jest wszystko ok. opowiedziała Kasia

Jeśli chodzi o jej przemianę, kobieta wyznała, że nie była to żadna specjalna dieta. Gąsienica połączyła z powodzeniem dwie kwestie - je mniej w stosunku do tego, ile by chciała, a także codziennie poświęca czas na aktywność fizyczną. W jej przypadku to wystarczyło, aby zrzuciła naprawdę sporo.

Schudłam 10 kg. Aktualnie codziennie chodzę na siłownię. Słuchajcie, powtarzam to głośno: codziennie chodzę na siłownię i jest ok. Tak że tyle w temacie, może kiedyś więcej (...). Nie stosuję diety żadnej, jem po prostu 1/3 tego, ile bym chciała mówiła Gąsienica

