Katarzyna Cichopek w mediach społecznościowych

Katarzyna Cichopek lata temu zyskała popularność za sprawą serialu "M jak miłość", w którym gra do dziś. Oprócz tego jest prowadzącą program śniadaniowy, a więc jej kariera nie zwalnia tempa. Grono fanów stale się powiększa, a aktorka nie może narzekać na brak zainteresowania.

W ostatnim czasie o aktorce zrobiło się głośno za sprawą związku z Maciejem Kurzajewskim, o którym poinformowała za pośrednictwem Instagrama. Od tamtej pory na jej profilu pojawiło się kilka wspólnych ujęć, które nie umknęły uwadze internautów i były szeroko komentowane.

Poza tym Katarzyna Cichopek chętnie publikuje zdjęcia, na których widać jej dokładnie dobrane stylizacje. Internautki nie potrafią przechodzić wobec nich obojętnie, a na ich reakcje nie trzeba długo czekać. Pod każdym postem pojawiają się niemal same komplementy.

Katarzyna Cichopek o postanowieniach noworocznych

Katarzyna Cichopek postanowiła zdradzić jeden ze swoich celów na 2023 rok. Podzieliła się nim za pośrednictwem mediów społecznościowych i przy okazji zapytała fanów, jak to wygląda w ich przypadku. "Pierwsze postanowienie noworoczne wdrożone w życie. A jak tam u Was?" - napisała pod nagraniem.

Aktorka chce zadbać o swoją kondycję oraz sylwetkę i zdecydowała się na regularne treningi, a relacją z pobytu na siłowni podzieliła się internautami. Widać na niej, jak Katarzyna Cichopek wykonuje wszystkie ćwiczenia w obcisłym fioletowym komplecie i bez grama makijażu na twarzy.

Nagranie zdecydowanie spodobało się internautom i jak się okazuje, zmotywowało do działania wiele osób. Pojawiło się pod nim mnóstwo komentarzy i miłych słów. "Kochana, no to dałaś mi motywacje. Niech tylko wyjdę z covida, to dołączam", "Świetna metamorfoza. Idziesz jak burza kobieto", "Brawooo. Gratuluje pierwszego treningu. Cudownie wyglądasz Kasiu" - pisali fani.

