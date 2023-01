Aleksandra i Michał Żebrowscy kilkanaście tygodni temu powitali na świecie swoje czwarte dziecko. Po synach - Franciszku, Henryku i Feliksie - rodzinę uzupełniła pierwsza córka. Mimo iż jej imię wziąć pozostaje tajemnicą, szczęśliwi rodzice szybko pochwalili się nowonarodzoną w sieci. Świeżo upieczona mama, znana ze swojej szczerości i bezpośredniości, systematycznie dzieli się z internautami trudami macierzyństwa.

Aleksandra Żebrowska odpiera ataki internautów. Pokazała intymne zdjęcie

Aleksandra Żebrowska należy do grona tych kobiet, które lubią łamać różnego rodzaju tabu i stereotypy. Żona Michała Żebrowskiego chętnie dzieli się więc z internautami zdjęciami, z którymi utożsamia się większość zmęczonych mam.

Wiele kobiet mocno ceni sobie naturalność, poczucie humoru i ogromny dystans, jaki towarzyszy Aleksandrze Żebrowskiej. Znaną mamę tylko na Instagramie śledzi obecnie ponad 359 tys. osób. To z nimi gwiazda dzieli się momentami ze swojego życia prywatnego, niejednokrotnie pozując w rozciągniętych i poplamionych koszulkach czy w momencie, kiedy karmi piersią. To jednak nie wszystkim się podoba. Są tacy, którzy w publikowanych przez Olę Żebrowską zdjęciach widzą coś niesmacznego.

Aleksandra Żebrowska spełnia "życzenia" internautów. "Szalona mama"

Kiedy pod jednym ze zdjęć Aleksandry Żebrowskiej pokazał się komentarz niezadowolonego internauty, młoda mama postanowiła natychmiast odpowiedzieć. "Zwymiotować można, jak można pokazywać pierś całą w żyłach przy czynności fizjologicznej. Relacje z kibla jak sikasz też w końcu będą? Przecież to są intymne sprawy, nie każdy chce oglądać takie widoki" - pisał oburzony użytkownik mediów społecznościowych.

Na spełnienie tego "życzenia" nie trzeba było długo czekać. Na Instagramie znanej mamy pojawiło się właśnie zdjęcie, na którym Aleksandra Żebrowska karmi córkę, siedząc na sedesie.

Fotografia wywołała burzę. Zdecydowana większość internautów wskazuje, że pokazane przez gwiazdę zdjęcie to prawdziwe życie. "Cudna, szalona mama", "To jest niby niesmaczne? Przecież nic takiego nie ma na tym zdjęciu", "Samo życie" - czytamy w komentarzach. Po raz kolejny znaleźli się jednak tacy, którym fotografia nie przypadła do gustu. "Niby kobieta z klasa a jednak... No nieeee! W jakim celu to pokazywać? To niepotrzebne", "Dla mnie to też przesada, nie chodzi o to żeby cały czas pokazywać cukierkowo, ale z drugiej strony wszystko ma swoje granice" - piszą inni.

