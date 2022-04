Katarzyna Cichopek zaskoczyła stylizacją. Nie może doczekać się już wiosny!

Katarzyna Cichopek jest fanką wiosennych i letnich stylizacji. Jej szafa pęka w szwach od sukienek i spódniczek. Jednak ostatnie załamanie pogody nie służy takim lekkim stylizacjom.

Katarzyna Cichopek nie wytrzymała. „Historie ściskały mi gardło” Aktorka niezwykle nad tym ubolewa i chociaż ostatnio opublikowała w swoich mediach społecznościowych zdjęcie w "zimowych okolicznościach przyrody" i wydawała się być z tej okazji zadowolona, to pragnie już nadejścia wiosny.

"Ta pogoda to jakiś przedłużający się prima aprilis" - zażartowała Katarzyna Cichopek, publikując zdjęcie, na którym stoi w śniegu... na początku kwietnia.

Tym razem aktorka znana z roli Kingi Zduńskiej w serialu "M jak miłość" postanowiła przywołać wiosnę, publikując nieco odmienne od poprzedniego zdjęcie.

W niezwykle kolorowym garniturze, który doskonale sprawdzi się w ciepłe dni, Katarzyna Cichopek pozuje uśmiechnięta do zdjęcia.

"Bo życie powinno być kolorowe. Wiosno, czekam cierpliwie na Ciebie" - napisała pełna nadziei na cieplejsze dni Katarzyna Cichopek.

Gwiazda wie, co będzie modne, gdy już zza chmur wyjdzie słońca, a temperatura nieco wzrośnie. Garnitur z lekkiej tkaniny o oversizowym kroju to doskonały wybór, a do tego mocne, wyraziste kolory, które przyciągają wzrok.

Katarzyna Cichopek połączyła go ze sportowymi butami, co nadało luzu i nonszalancji stylizacji. Widać, że aktorka już nie może się doczekać, aż wyciągnie swoje wiosenne i letnie ubrania w tym roku.

