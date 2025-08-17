Nie zastanawiaj się zbyt długo. Wybierz kota, który od razu przyciągnął twój wzrok i dowiedz się, co to może oznaczać.

Kot numer 1. Czarno-biały, ciekawski

Jeśli spojrzałaś właśnie na niego, wiesz, co cenią w tobie inni? Przede wszystkim twoje wyrafinowane poczucie humoru. To, że zawsze potrafisz poprawić im nastrój. Dodatkowo masz w sobie ciekawość świata, a twoje pytania często prowadzą do ciekawych rozmów. Z tobą nigdy nie ma nudy. Jesteś takim promyczkiem, który pojawia się w życiu każdego, kto przebywa obok ciebie. Ludzie czują się przy tobie swobodnie, bo nigdy nikogo nie oceniasz. Otaczasz przede wszystkim zrozumieniem.

Kot numer 1 czy 2? Ciekawski żartowniś czy charyzmatyczny lider? Canva Pro INTERIA.PL

Kot numer 2. Rudy, długowłosy

Jeśli twoją uwagę przykuł właśnie dostojny rudy puchacz, oznacza to jedno. Ludzie doceniają twoją pewność siebie i odwagę. Wchodzi do pokoju i od razu wszyscy czują twoją wyjątkową energię. Potrafisz przejąć inicjatywę, kiedy trzeba, a jednocześnie jesteś lojalna wobec bliskich. W oczach innych jesteś osobą, która zawsze da radę, nie poddaje się i do celu zmierza z grupą zaufanych ludzi.

Kot numer 3. Szary, spokojny

Jeżeli to właśnie ten szary mruczek wpadł ci w oko, otoczenie postrzega cię jako osobę rozsądną, konkretną i bezpośrednią. Wysłuchasz, czasem nie obędzie się bez twojej szczerej oceny, ale i najlepszego rozwiązania. Mówisz to, co myślisz, bez owijania w bawełnę. Masz w sobie pewność siebie, która sprawia, że ludzie traktują cię poważnie. Jednak czasem zaskakujesz otoczenie. Potrafisz nagle zmienić plany lub podjąć ważną decyzję, która nikomu innemu nie przyszłaby do głowy.

Kot numer 3 czy 4? Stanowczy strateg czy energia w czystej postaci? Magda Weidner INTERIA.PL

Kot numer 4. Mały, pręgowany kociak

Jeśli wybrałaś kociaka, który bawi się piłeczką, inni kochają w tobie radość życia i spontaniczność. Umiesz cieszyć się drobiazgami, zarażasz entuzjazmem i inspirujesz innych do spróbowania czegoś nowego. Masz w sobie dziecięcą radość, która sprawia, że nawet codzienne sprawy potrafią stać się przygodą. Nie boisz się próbować nowych rzeczy, nawet jeśli inni kręcą nosem. Bywasz spontaniczna i działasz pod wpływem chwili, co czyni się fascynującą.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 141: Przemek Chudkiewicz INTERIA.PL