Katarzyna Cichopek zaskoczyła fanów w święta!

Katarzyna Cichopek uwielbia klimat Bożego Narodzenia. Cieszy się wówczas momentami spędzonymi z najbliższymi przy świątecznym stole.

Tak było i tym razem, gdy Wigilię spędziła z ukochanym mężem i dwójką pociech - Heleną i Adamem.



Na co dzień Kasia i Marcin bardzo starają się chronić prywatność swoich dzieci. Absolutnie nie pokazywali ich wizerunku, gdy byli oni młodsi i nieświadomi tego, czym zajmują się ich rodzice i jak bardzo są popularni.



Dziś Helenka ma 8 lat, a Adam 12. To już poważny wiek i zarówno córka, jak i syn są świadomi medialności swoich rodziców. Z większą świadomością mogą decydować o tym, czy chcą pojawiać się na rodzinnych zdjęciach.



Właśnie tegoroczne Boże Narodzenie było doskonałą okazją, by pociechy Katarzyny i Marcina pojawiły się w pełnej krasie na rodzinnym zdjęciu.



Patrząc na zdjęcie trudno oprzeć się wrażeniu, że Hela to wykapana mama, za to Adaś jest niezwykle podobny do taty.

