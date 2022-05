Katarzyna Cichopek jest aktorką, która dosłownie rozkwitała na oczach telewidzów. Na planie serialu "M jak miłość" pojawiła się, gdy miała zaledwie 17 lat. Dużej pewności siebie dodał gwieździe występ w "Tańcu z gwiazdami", gdzie w parze z Marcinem Hakielem wygrała cały program. Zwycięstwo przyniosło jej nie tylko główną nagrodę, ale również miłość.

Katarzyna Cichopek znów zaskakuje fanów

Niedługo po tym sukcesie taneczna para ogłosiła, iż stała się parą również w życiu prywatnym. Niewiele później zakochani pobrali się, a z czasem na świecie powitali dwójkę swoich dzieci. Niedawno, po 17 latach związku, Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ogłosili zakończenie związku.

To wydarzenie mocno odbiło się na wyglądzie aktorki. Internauci martwili się o gwiazdę, zauważając, że bardzo mocno schudła. Dziś Katarzyna Cichopek wróciła już na Instagrama ze zdwojoną siłą, raz za razem inspirując stylizacjami swoich obserwatorów.

Na najnowszej fotografii zaprezentowała wiosenny look w całości utrzymany w intensywnym, różowym kolorze. Fani docenili, ale jednocześnie zganili.

Katarzyna Cichopek pokazała nową stylizacją. Mogła wybrać inny krój?

Aktorka postawiła na krótki komplet, do którego dobrała trampki. Jest na luzie, a jednocześnie elegancko.

Instagram Post

Fani docenili wybór oryginalnej barwy stylizacji, jednak nie do końca przypadł im do gustu krój. Niektórzy z komentujących stwierdzili, że zniszczył on proporcje aktorki.

Kasiu, moim zdaniem wyglądasz niekorzystnie w tym stroju przyznała fanka.

Następna osoba dodała:

Oj nie. Spodenki jeszcze bardziej skróciły pani nogi.

Większość z internautów jest jednak zdania, iż stylizacja to strzał w dziesiątkę.

Wyglądasz prześlicznie.

Bardzo ładna stylizacja pisali.

