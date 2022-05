Demi Rose kusi w niezwykłym bikini. Fani nie mogli oderwać wzroku

Demi Rose nie oszczędza swoich fanów - niemal codziennie proponuje im w swoich mediach społecznościowych sporą dawkę gorących zdjęć. Modelka, która zasłynęła ze swoich wyjątkowo kobiecych kształtów i pięknej urody, nie przestaje zaskakiwać internautów.

Tym razem, będąc już kolejny raz w Stanach Zjednoczonych, gwiazda prezentuje niezwykłe stylizacje przy okazji imprez, takich jak Coachella. Festiwal ten jednak już dobiegł końca, ale nie oznacza to tego, że Demi Rose zaprzestała swoich modowych eksperymentów.

Co prawda porzuciła już wymyślne, festiwalowe stylizacje, ale zrobiła to na rzecz... ukochanych strojów kąpielowych. Nie da się ukryć, że Demi Rose, która zasłynęła dzięki pozowaniu do zdjęć właśnie w bikini, czy w kompletach bielizny, ma tej części garderoby sporo w swojej szafie.

Tym razem zdecydowała się na wyjątkowe bikini o specyficznym kroju. Kształt stanika został zaprojektowany tak, by podkreślić wyjątkowo gorący i ponętny biust modelki.

Trudno dziwić się wobec tego, że spojrzenia internautów padły w większości właśnie na biust gwiazdy. Demi Rose pełni świadoma swoich atutów, z dumą pozowała do zdjęć w skąpym bikini, pytając jedynie zalotnie: "Lato, czy to ty?".

Na reakcje wiernych obserwatorów Demi Rose nie trzeba było długo czekać, bo gwiazdę dosłownie zalała fala komplementów w komentarzach!

