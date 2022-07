Katarzyna Cichopek znów inspiruje na swoim Instagramie. Tym razem prezenterka TVP zaprezentowała stylizację nieco inną niż do tej pory. Aktorka jest fanką zwiewnych, letnich sukienek i to właśnie te najchętniej prezentowała do tej pory.

Katarzyna Cichopek w obcisłej sukience

Tym razem Cichopek chwali się figurą w obcisłej sukience w kolorze ecru. Stylizacji rockowego pazura dodaje czarna kurtka z ćwiekami. Całość dopełniają sandałki na obcasie w odcieniu sukienki i biżuteria. W oczy rzuca się przede wszystkim łańcuszek, który stanowi ozdobę czarnych okularów przeciwsłonecznych. Gwiazda wybrała również kolczyki-koła.

Fani chętnie komplementowali stylizację gwiazdy. "Bogini kobiecości", "Ta kurtka jest obłędna. Pięknie wyglądasz", "Jaka figura", "Stylowo i pięknie", "Kwintesencja kobiecości i stylu. Przeurocza Mama. Bogini Cichopek", "Wdzięk , elegancja , czar uśmiechu i szalenie namiętnych ust zawsze olśniewającej i boskiej Katarzyny Cichopek" - to tylko niektóre z komentarzy pod zdjęciem aktorki.

Katarzyna Cichopek. "Bogini kobiecości" i jej styl

Katarzyna Cichopek bez wątpienia ma swój charakterystyczny styl. Gwiazda ubiera się elegancko i bardzo kobieco. Jej stylizacjami inspiruje się wiele Polek - a jest w czym wybierać!

Aktorka i prezenterka TVP w ostatnim czasie stawia na letnie sukienki, które sprawdzą się w upalne dni. Najczęściej wybiera sukienki w kwiatowe wzory. Cichopek do perfekcji opanowała łączenie swojego stylu z bieżącymi trendami.

