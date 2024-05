Sukienki - to w ostatnim czasie najczęstszy wybór Katarzyny Cichopek. Ostatnio celebrytka zachwyciła w kobaltowej sukience projektu Violi Piekut , którą założyła na wesele swojego kolegi z planu "M jak miłość", Rafała Mroczka. Cichopek na imprezie pojawiła się ze swoim partnerem Maciejem Kurzajewskim.

- Working hard. Przyjechaliśmy do Egiptu, aby poprowadzić doroczną uroczystą galę - zdradziła w jednym z postów.

Cichopek wykorzystuje ten czas, by zaprezentować również garść inspirujących, letnich stylizacji. Ostatnie zdjęcie wywołało niemałe poruszenie. Była prowadząca "Pytanie na śniadanie" opublikowała fotografię, do której pozuje wspólnie z Maciejem Kurzajewskim.

Energetyzującą stylizację uzupełniła jasnymi sandałkami na obcasie. Nie zapomniała o okularach przeciwsłonecznych, które sprawiły, że stylowy look nabrał bardziej wakacyjnego charakteru. Kurzajewski postawił natomiast na absolutną klasykę - założył czarny smoking, białą koszulę i krawat.

Warto dodać, że to nie pierwszy raz, gdy Cichopek założyła pomarańczową sukienkę. Widzowie mogli ją zobaczyć w takiej stylizacji w marcu 2023 roku. Gwiazda miała ją na sobie w trakcie finału programu "You Can Dance - Nowa Generacja".