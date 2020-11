Katarzyna Skrzynecka pokazała, w czym wychodzi z psem

Aktorka bywała krytykowana z powodu swoich stylizacji. Ale to, co przyodziewa, wychodząc w środku nocy z psem na spacer, idzie jeszcze dalej! Katarzyna Skrzynecka odważyła się dokonać na Instagramie przeglądu tego, co przy takich okazjach ma na sobie. Tym samym udowadniając, że ma duży dystans do samej siebie.

Zdjęcie Okazuje się, że Katarzyna Skrzynecka ma do siebie dystans /Pawel Wrzecion /MWMedia

"Chyba zacznę kolekcjonować galerię zdjęć z serii >>STYLÓWKA NA NOCNY SPACER Z PSEM GDY NIKT NIE WIDZI<<. Uwielbiam te zestawy, gdy koło 02:00 w nocy wrzucasz na siebie co popadnie, co pod ręką, byle było ciepło i szybko. Pod kieckę dorzucasz dres, niepasujące do siebie kalosze i którąkolwiek kurtkę, co wisiała na wierzchu byle z kapturem. Uwierzcie, żeby bywa jeszcze gorzej niż dziś. Też tak macie, Kochani Psiarze?" - Katarzyna Skrzynecka zamieściła humorystyczny wpis na swoim profilu instagramowym.



Post uwieńczony jest następującymi hasztagami #stylówkanaspacerzpsem, #wdupiezmodą, #szafapsiary i #selfsatyra. Przy takim wpisie nie mogła też zabraknąć zdjęcia Skrzyneckiej w rzeczonej stylizacji. Towarzyszył jej pies rasy cocker spaniel.

Reklama

Wyznanie Skrzyneckiej spotkało się z dużym entuzjazmem ze strony jej fanów, bo oni też pozwalają sobie na dużą dozę nonszalancji w kwestii ubioru, zabierając nocą psa na spacer.



"Doskonale znam ten stan, też tak mam. Fajnie, bo teraz wiem, że nie tylko ja"; "Jak pies ma potrzebę, to nawet w piżamie idę" - piszą obserwatorzy Skrzyneckiej. Doceniają też naturalność aktorki: "Uwielbiam pani dystans bez tego powszechnego nadęcia i udawania, że >>ach jestem zawsze taka wystylizowana, uczesana i odmalowana<<".

Instagram Post

Zobacz również: