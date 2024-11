Większość z nas wie, że najlepsze pierniki i pierniczki przed upieczeniem leżakują. Co to właściwie znaczy? To znaczy, że zarobione ciasto jest odłożone w suche i ciemne miejsce, przykryte bawełnianą ścierką, tak aby "oddychało". W tym czasie równomiernie przechodzi smakiem i zapachem korzennych przypraw, co jest bardzo ważne dla późniejszego smaku wypieku. Dodatkowo podczas leżakowania odparowuje z ciasta woda, co nadaje mu idealną konsystencję do późniejszego wałkowania i wycinania foremkami. Warto więc już teraz nastawić ciasto na świąteczne pierniczki, aby wzmocnić i polepszyć smak domowej roboty ciasteczek korzennych. Z pewnością wszyscy poczęstowani będą zachwyceni pełnią smaku i zapachu tak przygotowanych pierniczków. Jeśli macie wątpliwości czy ciasto się nie zepsuje, to nie ma powodów do obaw. O ile ciasto będzie miało dostęp do powietrza, miód i przyprawy korzenne, głównie goździki, dzięki swojemu działaniu bakteriobójczemu zahamują wszelkie procesy psucia się ciasta. To jak? Skusicie się na tradycyjne pierniczki?