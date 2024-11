Prażona cebulka to dodatek, który często dodawany jest do tzw. dań fast-foodowych, do których zaliczamy m.in. hot dogi i burgery . Jednak prażona cebulka stanowi również uzupełnienie innych posiłków, nieco bardziej tradycyjnych, a mowa o pierogach, sałatkach, plackach ziemniaczanych i ziemniakach . Z powodzeniem możemy ją dodać do mielonego mięsa, z którego formujemy kotlety .

Prażona cebulka sprzedawana jest w większości sklepów spożywczych, ale czasami jej smak pozostawia wiele do życzenia, ponadto niektórzy producenci dodają wiele "ulepszaczy smaku" , co z kolei niekoniecznie pozytywnie wpływa na nasze zdrowie.

Do przygotowania prażonej cebuli potrzebujemy zaledwie kilka składników. Oto one:

Cebulę obieramy z łupin i siekamy w małą kostkę . Opcjonalnie, w zależności od naszych upodobań - cebulę można pokroić w większe kawałki. Posiekaną cebulę przekładamy do miski, starając się dokładnie porozdzielać kawałki cebuli, następnie solimy do smaku .

Do garnka lub na głęboką patelnię wlewamy olej i dobrze go rozgrzewamy. Olej powinien mieć temperaturę 140 st. C. Cebulę ostrożnie wykładamy na patelnię i smażymy na średniej mocy palnika przez ok. 25-30 minut, nie zapominając o mieszaniu cebuli co jakiś czas.