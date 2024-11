Zielone akcenty w ogrodzie przysypanym śniegiem? Idealnie sprawdzą się w tej roli rośliny zimozielone. Chociaż ogród o tej porze roku raczej nie kojarzy się z feerią barw, możemy nieco ożywić go za pomocą właśnie takich roślin. Co więcej, niekoniecznie muszą to być popularne iglaki.