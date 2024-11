Tradycyjne poszewki mogą przyczyniać się do powstawania tzw. zmarszczek sennych, które z czasem mogą przekształcić się w trwałe linie na skórze. Jedwabne i satynowe poszewki, dzięki swojej gładkiej powierzchni, minimalizują nacisk i tarcie, pomagając w zapobieganiu ich powstawania. Bawełna ma tendencję do pochłaniania wilgoci z powierzchni skóry. Jedwab i satyna, w przeciwieństwie do niej, nie absorbują wilgoci, co pomaga skórze zachować jej naturalne nawilżenie przez całą noc. Jest to szczególnie ważne dla osób z suchą lub wrażliwą skórą. Delikatna i gładka powierzchnia jedwabiu oraz satyny jest przyjazna dla skóry skłonnej do podrażnień. Materiały te nie powodują dodatkowego dyskomfortu, co jest szczególnie ważne dla osób z trądzikiem, egzemą czy łuszczycą.