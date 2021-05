Katarzyna Tusk jest w drugiej ciąży!

Katarzyna Tusk, córka Donalda Tuska od lat funkcjonuje w show-biznesie, ale mimo to stara się bardzo chronić swoje życie prywatne.

Tak było gdy się zaręczyła, gdy wyszła za mąż i gdy była w pierwszej ciąży. Urodziła córkę Lilianę pod koniec 2018 roku.



Od jakiegoś czasu w mediach krążyły plotki, że córka byłego premiera jest w drugiej ciąży. Fani przyglądali się publikowanym przez nią zdjęciom i doszukiwali się ciążowego brzuszka.



Faktycznie, Kasia Tusk zaczęła zasłaniać okolice brzucha do fotografii, co tylko pogłębiło podejrzenia. Niespodziewanie radosne wieści potwierdziła teściowa Katarzyny Tusk:



"Jakże to wieści szybko się roznoszą. Bardzo się wszyscy strasznie cieszymy i trzymamy kciuki, żeby wszystko było dobrze.

Reklama

A że wszystko idzie ku dobremu, także z pandemią, jesteśmy dobrej myśli. Żeby tylko ludzie się szczepili i wszystko wróci do normy! - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem Anna Lutomska.



Te wieści niezwykle ucieszyły fanów Kasi, którzy pospieszyli z gratulacjami. Wiadomość o drugiej ciąży i tak trudno byłoby utrzymać dłużej w tajemnicy ze względu na rosnący brzuszek córki Donalda Tuska.

Instagram Post

Instagram Post

Zdjęcie Katarzyna Tusk. Podczas akcji "Pomaganie jest trendy". / Jarosław Antoniak / MWMedia