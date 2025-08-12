Katarzyna Zdanowicz relaksuje się na plaży. Wybrała polskie morze
Katarzyna Zdanowicz postanowiła zażyć kilku chwil odpoczynku, czym podzieliła się ze swoimi fanami na instagramowym profilu. Popularna dziennikarka wybrała do tego celu polskie morze.
Gdzie odpoczywa Katarzyna Zdanowicz?
Katarzyna Zdanowicz podzieliła się na swoim profilu w serwisie Instagram zdjęciem z wypoczynku. Kobieta w promieniach zachodzącego słońca odpoczywa na plaży w Juracie. Nie jest to pierwszy raz, gdy popularna dziennikarka Polsatu wybiera Pomorze na odpoczynek po pracy. Wiele wskazuje na to, że Katarzyna Zdanowicz lubi polskie morze.
"Super, a skąd sukienka?"
Obserwatorom dziennikarki przypadło do gustu jej wakacyjne oblicze. W komentarzach posypało się wiele słów zachwytu i ikon serduszek. Zwracano też uwagę na strój Katarzyny Zdanowicz: "Super, a skąd sukienka?" - napisała jedna z użytkowniczek.
Nasza redakcja śpieszy donieść, że zwiewna, żółto-kremowa, wiązana na szyi sukienka, którą zdobią szare wzory - pochodzi z kolekcji znanego, polskiego projektanta Łukasza Jemioła.
Do sukienki Katarzyna Zdanowicz dobrała złote dodatki w postaci zegarka i bransoletki. Całość uzupełniały okrągłe okulary z dużymi brązowymi szkłami. Dziennikarka Polsatu przyzwyczaiła widzów, że najczęściej występuje w rozpuszczonych, wymodelowanych włosach, tym razem jednak zdecydowała się je upiąć.
Kim jest Katarzyna Zdanowicz?
Katarzyna Zdanowicz urodziła się 25 stycznia 1983 w Bydgoszczy, a wychowała w pobliskim Solcu Kujawskim. Karierę rozpoczęła w lokalnej telewizji i w "Gazecie Wyborczej", współpracowała z Radiem Gra i odbyła staż w Radiu Maryja. W latach 2008-2012 pracowała w Polsacie jako producentka i prezenterka "Wydarzeń", następnie przez 9 lat była związana z TVN24 - prowadziła m.in. serwis "Polska i świat". Na początku 2022 roku powróciła do Polsatu. Katarzyna Zdanowicz prowadzi też podcast "Zdanowicz. Pomiędzy wersami" w Interii oraz jest autorką książki "Zawsze mówi, że wróci" - o życiu partnerek himalaistów.