Gdzie odpoczywa Katarzyna Zdanowicz?

Katarzyna Zdanowicz podzieliła się na swoim profilu w serwisie Instagram zdjęciem z wypoczynku. Kobieta w promieniach zachodzącego słońca odpoczywa na plaży w Juracie. Nie jest to pierwszy raz, gdy popularna dziennikarka Polsatu wybiera Pomorze na odpoczynek po pracy. Wiele wskazuje na to, że Katarzyna Zdanowicz lubi polskie morze.

"Super, a skąd sukienka?"

Obserwatorom dziennikarki przypadło do gustu jej wakacyjne oblicze. W komentarzach posypało się wiele słów zachwytu i ikon serduszek. Zwracano też uwagę na strój Katarzyny Zdanowicz: "Super, a skąd sukienka?" - napisała jedna z użytkowniczek.

Nasza redakcja śpieszy donieść, że zwiewna, żółto-kremowa, wiązana na szyi sukienka, którą zdobią szare wzory - pochodzi z kolekcji znanego, polskiego projektanta Łukasza Jemioła.

Do sukienki Katarzyna Zdanowicz dobrała złote dodatki w postaci zegarka i bransoletki. Całość uzupełniały okrągłe okulary z dużymi brązowymi szkłami. Dziennikarka Polsatu przyzwyczaiła widzów, że najczęściej występuje w rozpuszczonych, wymodelowanych włosach, tym razem jednak zdecydowała się je upiąć.

Kim jest Katarzyna Zdanowicz?

Katarzyna Zdanowicz urodziła się 25 stycznia 1983 w Bydgoszczy, a wychowała w pobliskim Solcu Kujawskim. Karierę rozpoczęła w lokalnej telewizji i w "Gazecie Wyborczej", współpracowała z Radiem Gra i odbyła staż w Radiu Maryja. W latach 2008-2012 pracowała w Polsacie jako producentka i prezenterka "Wydarzeń", następnie przez 9 lat była związana z TVN24 - prowadziła m.in. serwis "Polska i świat". Na początku 2022 roku powróciła do Polsatu. Katarzyna Zdanowicz prowadzi też podcast "Zdanowicz. Pomiędzy wersami" w Interii oraz jest autorką książki "Zawsze mówi, że wróci" - o życiu partnerek himalaistów.

